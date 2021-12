Strømprisene er høye, vedlagrene er tomme og mange gruer seg til kulda setter inn. Men for driftsleder Magnus Fiskvik i Savalen skiheiser i Tynset er historien en annen.

Han vil helst at romjula skal bli så kald som mulig.

I romjula er det meldt ned mot 20 minusgrader i Nord-Østerdalen. Det gjør området til et av de kaldeste i landet.

Nå håper han på enda flere minusgrader - for det kan nemlig lønne seg, tror han.

Det blir en kjølig jul

Slik værvarselet er nå, ser det ut som Fiskvik har grunn til å juble.

I år vil både julaften og romjula bli ganske kjølig over hele landet. Det forteller statsmeteorolog Hanne Beate Skattør.

– Vi får nordlige vindfelt som drar med seg kald luft. Da vil temperaturen gå ned, sier hun.

YR melder at Nord-Norge får kjølige temperaturer i romjula og snø på julaften, mens på Vestlandet blir det nærmere null grader og overskya.

På Sørlandet kan man forvente både snø og regn på julaften, mens romjula blir overskya og temperaturer rundt fem minusgrader.

Statsmeteorologen forteller at i Innlandet vil temperaturene gå ned mot 10 minusgrader mange steder.

I Nord-Østerdalen, hvor Savalen skiheiser ligger, kan man forvente rundt 15 minusgrader hvis det er stjerneklart.

– Finnmarksvidda og steder som Folldal i Nord-Østerdalen skiller seg litt ut i romjula, sier Skattør.

Nord-Østerdalen er nemlig blant stedene i Norge som blir kaldest når det er klart og kaldvær. I Folldal melder YR om temperaturer ned til 23 minusgrader. Det samme kan det bli på Finnmarksvidda.

Kalde temperaturer og høye strømpriser er en dårlig kombinasjon for mange. Her kan du lese om Heidi, som ba om hjelp til å varme opp huset i jula:

– Jo kaldere, jo bedre

Det er ikke uten grunn at Fiskvik vil ha ei kald jul. Han og skianlegget på Savalen er helt avhengige av lave temperaturer når de skal produsere snø.

– Vi må ha det så kaldt at vannperlene rekker å fryse før de treffer bakken. Jo kaldere, jo bedre, sier han.

Fiskvik må kjøre helt fram til julaften for å gjøre bakken klar til åpningsdagen første juledag. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Men det er ikke bare perlefrysningen som spiller inn på ønsket. Også de høye strømprisene påvirker driften.

Fiskvik forteller at snøkanonene bruker veldig mye strøm. Og når strømprisene er så høye, er det best at det er kaldt. Det er fordi de kan kjøre mest mulig vann på snøkanonene.

Fiskvik mener nemlig at det ikke blir noe butikk av å drive hvis temperaturen er for høy.

– Jeg har ikke turt å regne på strømprisen ennå, men vi må bare kjøre på for at vi skal åpne bakken raskest mulig.

Flere bedrifter sliter med å opprettholde driften på grunn av de høye strømprisene. OL-anleggene i Hamar og Gjøvik måtte be om krisehjelp for å dekke strømregninga.

Økonomien må gå rundt

Selv om Fiskvik og Savalen skiheiser kan bli heldige med temperaturen i romjula, må de fortsatt kunne dekke strømregninga.

– Det blir nok hardt utover vinteren, vi har jo en økonomi som må rundt vi også, sier Fiskvik.

Dagene blir lange når Fiskvik skal produsere snø i bakken. Planen er at temperaturen blir lav nok til at snøen holder til påske. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Skianlegget satser på å kunne åpne bakken første juledag. Fiskvik er forberedt på å måtte kjøre fram til julaften for å rekke det.

– Vi får håpe vi får et bra år med mange gjester som vil komme og stå på ski.