Regjeringa stoppar sal av praktgard i Valdres

Løken Gard er eigd av Landbruks- og matdepartementet i dag. I haust har den vore annonsert for sal på den opne marknaden.

– Vi har starta ryddejobben, og det hasta med å stoppe dette salet. Vi har tett dialog med Øystre Slidre kommune, og eg vil no bruke tid saman med kommunen for å finne ei løysing som kan sikre hensiktsmessig eigarskap og drift av garde framover, skriv landbruks- og matminister Sandra Borch i ei pressemelding.

Dette er den første saka Borch behandlar etter at ho overtok som minister i førre veke.

STOPPAR SAL: Sandra Borch og regjeringa ønsker å leggje til rette for eit nasjonalt senter for fjellandbruk. Foto: Dan Henrik Klausen

Låg ute for 7,3 millionar

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum tok til orde for å stoppe salet allereie i valkampen i haust.

Garden låg ute til sals på Finn.no for 7,3 millionar, men salet er bekrefta stoppa. No er også annonsen inaktiv.

Gardstunet har 11 bygningar, ifølge annonsen. Knytt til eigedommen er ein husmannsplass med tre bygg. Det er også 160 mål fulldyrka jord og ei seter. Fleire av bygga er verna og eitt av dei har vore prestebustad.

NRK har vore i kontakt med rådgjevaren til tidlegare landbruksminister Olaug Bollestad, men har førebels ikkje fått noko kommentar på kva dei tenker om at salet no er stoppa.

ANNONSE: Garden låg ute for sal på den opne marknaden. Bilete er frå bustadannonsen. Foto: Fredrik Holte Breien / Privatmegleren

Tidlegare i haust sa landbruksdepartementet til Avisa Valdres at det ikkje lenger var eit statleg behov for Løken gard.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har avvikla aktiviteten sin på Løken. Dermed er det ikkje lenger behov for eigedomen, sa dei.

Historisk forsking

Dei NRK treff på Løken tysdag, er glade for at salet er stoppa.

– Dette var ei kjempenyheit å få på ein tysdag. Det har vore nokre nervepirrande veker, seier Marit Helene Bryhn-Svensen, lokalleiar i Bonde- og Småbrukarlaget.

Arbeidet for å ta vare på Løken gard starta i 2018. Det var vedteke at Nibio skulle ut av drifta, og dermed opna det seg opp for andre aktørar. På oppdrag frå Øystre Slidre vart det undersøkt om det kunne bli oppretta eit nasjonalt senter for fjellandbruk.

Nyleg stadfesta regjeringa det i Hurdalsplattformen, der dei skriv at dei vil etablere eit nasjonalt senter for fjellandbruk. Det blir etter alt å døme på Løken gard.

Forprosjektet til Øystre Slidre konkluderte med at garden passa godt til eit slikt senter. I februar 2021 vart det tilsett ein prosjektleiar for å etablere eit senter for fjellandbruk.

I slutten av august vart garden lagt ut på sal frå landbruksdepartementet.

I dag er det 70 kommunar som er definert som fjellkommunar på grunn av kor høgt dei ligg, noko som byr på eigne utfordringar.

Vedums far voks opp på Løken

I 2019 var senterpartileiar og noverande finansminister Trygve Slagsvold Vedum og faren hans, Trond Vidar Vedum, gjester på Lindmo.

I programmet kom det fram at Trond Vidar hadde vokse opp på nettopp Løken gard i Valdres.

Faren fortalde ei sterk historie om at begge foreldra hans døydde av sjukdom. Mora døydde da han berre var sju år. Ei anna kvinne på garden, Oline Gilberg, gjekk inn i morsrolla.

– Men så skjedde det, at faren min fekk kreft. Då var eg rundt 12 år, sa faren i intervjuet.

Faren gifta seg med Gilberg på dødsleiet, som etter det tok seg av Vedum senior.

– Bygdesamfunnet så kva som skjedde. Eg fekk ei fantastisk oppvekst, trass i at begge foreldra mine var døde, sa Trond Vidar Vedum.

