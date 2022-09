På tross av varmegrader i lufta ligger det en diger haug med snø på bakken ved Sjusjøen Skisenter.

Innen 1. november skal de ha ca. fire kilometer med langrennsløyper klare.

En svært gunstig strømavtale gjør det mulig å lage kunstsnø tidlig i september.

– Vi har sikret strømprisen vår. Det er hyggelig for oss, sier Mathias Neraasen.

Daglig leder i Ringsaker Almenning, forteller at de har inngått avtaler som sikrer dem i tre sesonger framover.

– Vi så at strømprisen gikk til himmels i fjor høst. Derfor sjekket vi muligheten for å sikre oss. Vi har rett og slett gjort en god vurdering og har en maksprisavtale, sier han.

Kjent for tidlig snø

Selskapet han leder driver blant annet med hytteutleie og drift av skianlegget i Norges største hyttekommune.

I flere år har Sjusjøen vært kjent for å ha snø tidlig i sesongen. Det skyldes blant annet innkjøp av en permanent snømaskin og tilgang på vann og eget vannfall.

SNØMASKIN: Denne permanente maskinen kan produserer snø selv i varmegrader ved Sjusjøen Skisenter i Ringsaker. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Flere skisteder er bekymret for hvordan den høye strømprisen vil påvirke årets sesong.

På Sjusjøen et det annerledes. Der forbereder man nasjonal åpning i skiskyting 12.–14. november.

– Har dere noen betenkeligheter med å bruke strøm for å produsere kunstsnø, nå som det er en strømkrise?

– Det er helt sikkert noen som har meninger rundt dette. Men jeg må understreke at vi ikke har sneket i køen eller tilrevet oss noe. Vi har rett og slett sett framover og gjort det som var mulig for å sikre oss som bedrift, sier Mathias Neraasen.

MDG reagerer

En av dem som reagerer på det som skjer er Johannes Wahl Gran i Miljøpartiet De Grønne.

Fylkespolitikeren fra Innlandet synes det er dårlig bærekraft å produsere kunstsnø når vintrene blir kortere. Ikke minst midt i en strømkrise.

– Vi bør ha destinasjonsselskaper som ikke tukler med naturen, eller som i dette tilfellet, at man tilfører kunstig snø for å være attraktive. Jeg synes i stedet de skal utvikle tilbudet sitt ut fra situasjonen som rår, sier han.

SKEPTISK: Wahl Gran stusser på at skianlegget på Sjusjøen produserer kunstsnø i september. Foto: Alexander Nordby / NRK

Men her er den en bedrift som har vært smart og inngått en gunstig avtale. Er ikke dette bare god forretningsdrift?

– Jo, det er rett og slett god forretningsdrift. I dette tilfellet er det jo også snakk om en demokratisk bedrift som består av grunneiere. Spørsmålet er jo her om ledelsen i selskapet rett og slett har gjort vondt verre for alle oss innbyggere som sitter her med høye strømregninger, sier han.

Har forpliktelser

Strømproduksjonen i Sør-Norge har vært lav i år på grunn av lite nedbør og er en av flere årsaker til de rekordhøye prisene vi opplever.

Enkelte har også snakket om muligheten for strømrasjonering, men ifølge NVE er dette lite sannsynlig.

Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning, sier han forstår at strøm og strømforbruk er et ømtålig tema om dagen.

Han mener at selskapet har forpliktelser i forhold til arrangementer og til hytteeiere som har kjøpt hytter i området fordi det er gunstige snøforhold.

– Vi har jo et ansvar for å ta vare på hele selskapet vårt. Det er også et element av folkehelse i dette. Folk skal kunne gå på ski her i stedet for å kjøre langt av gårde. Det er ikke bærekraftig at de eventuelt må reise til Mellom-Europa for å oppsøke snø, sier han.