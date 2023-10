Kvinna som vart funnen død i Tynset skal ha blitt skoten

Politiet fann ei 24 år gamal tysk kvinne død i fjellet ved Falningsjøen i Tynset onsdag 18. oktober. Det var då politiet opplyste om saka.

Kvinna var meldt sakna i Tyskland den 10. oktober.

Då kvinna vart funnen, var det etter at den tyske sambuaren hennar, ein 29 år gamal mann, hadde blitt pågripen av tysk politi den 17. oktober.

Det har blitt gjort obduksjon av kvinna, og fredag den 20. oktober ville politiet ikkje seie noko om dødsårsaka.

Politiet har opna drapsetterforsking i saka.

Blei skoten

Obduksjonen blei gjennomført med både norsk og tysk politi til stades, og no opplyser politiet om at kvinna skal ha blitt skoten.

– Obduksjonen viser at kvinna var påført to skot, kvar det første var dødeleg. Ho hadde også brannskadar som skal ha blitt påført etter at ho døde. Kvinna blei funnen i vatnet, seier politiadvokat Mali Svendsen.

Pårørande er informert.

Den 29 år gamle mannen som var på ferie med kvinna i Noreg i tidsrommet då kvinna skal ha blitt drepen er sikta for drap i saka.

– Samarbeidet med tysk politi held fram, og vi har fått opplyst at sikta per nå ikkje ønsker å forklare seg ytterlegare, seier Svendsen.

Innlandet politidistrikt held fram med å etterforske saka her i Noreg, blant anna med å kartlegge paret sine bevegelsar. Dei har også gått ut med at dei ønsker tips.

– Vi har også mottatt nokre tips vi vil gå gjennom, seier Svendsen.

På ferie

Den drapssikta mannen og kvinna skal ha vore på bubilferie i Noreg i månadsskiftet mellom september og oktober.

Den 5. oktober skal mannen ha kome åleine tilbake til Tyskland. Han skal ha sagt at han etterlot kvinna i Sverige etter ein krangel.

Ifølge tysk politi hadde familien sist kontakt med kvinna i slutten av september. Etterforskinga starta då kvinna sin familie meldte kvinna sakna den 10. oktober.

Mannen skal ha blitt pågripen den 17. oktober og forklarte seg då.

– Mannen har ikkje tilstått drap, men har fortalt politiet kvar kvinna kunne bli funne og kva skadar ho skal ha hatt, har politiadvokat Mali Svendsen tidlegare sagt til NRK.

Ifølge tysk politi fann dei mobiltelefonen og lommeboka til kvinna i eit lokale mannen leigde. I tillegg blei det funne fleire våpen i ein safe, melder NTB.

Politiet har den 23. oktober informert om obduksjonsrapporten i ein pressemelding, og seier til NRK at dei ikkje er tilgjengelege for ytterlegare kommentarar no.