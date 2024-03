Drapstiltalt tysker funnet død på celle

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 29 år gammel tysk mann, siktet for drap på sin kjæreste under en ferietur i Kvikne i Tynset, er funnet død i sin celle i Tyskland.

Kvinnen (24) ble funnet død i fjellet i Tynset i Østerdalen 18. oktober 2023, og ble meldt savnet av familien 10. oktober.

Mannen ble pågrepet av tysk politi 17. oktober og ledet politiet til funnstedet.

Mannen ble funnet død på varetektscellen 8. mars, og det er åpnet etterforskning av drapet.

Han er tiltalt for drap, svindel og brudd på våpenloven.

Obduksjonen viste at kvinnen var skutt to ganger, og hadde brannskader som skal ha blitt påført etter at hun døde.



18. oktober 2023 ble en tysk kvinne (24) funnet død i fjellet i Tynset i Østerdalen. Falningsjøen i Kvikne.

Ifølge politiet ble kvinnen drept rundt 3. eller 4. oktober. Hun ble meldt savnet av familien 10. oktober da hun ikke kom hjem etter en bobilferie med kjæresten i Skandinavia.

17. oktober ble samboeren hennes, en tysk mann (29), pågrepet av tysk politi. Han ledet politiet til funnstedet.

Den tyske 29-åringen ble funnet død på varetektscellen 8. mars, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA (Deutsche Presse-Agentur). statsadvokaten i Duisburg har åpnet etterforskning av drapet.

Det var her, i fjellet på Kvikne i Tynset, at den tyske kvinnen ble funnet. Hun var meldt savnet i Tyskland. Mannen som reiste sammen med henne har forklart at han drepte henne. Nå er han funnet død på sin celle i Tyskland. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det var VG som første meldte om saken.

Ble skutt to ganger

Statsadvokatembetet i Münster tok ut tiltale mot mannen i januar. De mener han skjøt og drepte kjæresten sin på en bobilferie i Norge. Han ble også tiltalt for svindel og brudd på våpenloven.

29-åringen hadde returnert til Tyskland uten kvinnen, og skal ha forklart til venner og familie at de to hadde hatt en krangel i Sverige, og at hun hadde forlatt ham der.

Obduksjonen av kvinna viste at hun var skutt to ganger, der det første skuddet var dødelig.

Hun hadde også brannskader som skal ha blitt påført etter at hun døde.

Statsadvokaten i Duisburg forteller at mannens dødsfall har utløst en etterforskning, men ingenting tyder på at noe kriminelt har skjedd, skriver NTB.

Leder for fengselet Justizvollzugsanstalt i Duisburg, Angelika Grefer, sier til VG at dødsårsaken ikke er klar, men at de har en hypotese om hva som kan ha skjedd. Hun ønsker imidlertid ikke å gå i detaljer på dette.

Rettssaken mot mannen skulle egentlig startet 10. april.