Krise i presteyrket – ansetter sogneprester før de er ferdigutdannet

– Tilstanden kan bli dramatisk for den norske folkekirka.

Jan Christian Kielland er avdelingsdirektør i Kirkerådet, og er fortvilet over situasjonen.

Mangelen på prester i Den norske kirke blir stadig større. Nå har det kommet til et punkt der de ansetter sogneprester før endt utdanning.

26 år og sogneprest

– Kjære menighet, nåde være med dere!

Sogneprest Rosemarie Rustad Stakston står foran de frammøtte i Fåberg kirke, som ligger ti minutter fra Lillehammer sentrum. Den jobben fikk hun allerede før vitnemålet var på plass.

– Som nyutdannet prest nå, er det ikke noe problem å få full og fast stilling, sier hun.

Likevel er det få som følger hennes eksempel.

Hvert år blir det 30–35 færre prester i Norge. Hver tredje prest er over 60 år, og man klarer ikke å utdanne nok prester til å fylle gapet etter alle som slutter. Om seks år vil det være 200 færre prester, dersom utviklingen fortsetter.

Det merkes allerede godt på Stranda i Møre og Romsdal.

– Det er veldig trist. Det blir lyst ut gang på gang, men ingen søker, sier Finn Arne Roaldsnes.

Han er pensjonert prest, men må jobbe over full stilling. Innbyggerne på Stranda skulle egentlig hatt to prester. Istedet har det altså endt opp med at Roaldsnes må fylle tomrommet framfor å nyte egen pensjonisttilværelse.

Situasjonen er ikke unik.

PENSJONIST I ARBEID: Finn Arne Roaldsnes må fylle to prestestillinger i Stranda kommune, til tross for at han egentlig er pensjonert. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Kjedelig å være prest!

Kirkerådet innrømmer at de har vært for sent ute med å se utfordringen. Dersom utviklingen fortsetter, vil dette spesielt gå ut over tilbudet i distrikts-Norge.

– Da vil store områder mangle prester, sier Kielland.

Det er ikke bare antallet prester som synker. Samtidig ser man en nedgang i folkets bruk av alle tjenestene i kirken.

– Er det da behov så mange kirker og prester i framtida?

– Vi må opprettholde det antallet vi har i dag, slik at vi kan være en kirke for hele landet. Så det er kjempeviktig å rekruttere unge mennesker.

NEI TAKK: Jakob Overå har ingen planer om å bli prest. Kirkelig konfirmasjon står uansett på planen hans. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

På Stranda, der Roaldsnes loser nok et kull mot konfirmasjon, ser det ikke ut til at mange har planer om å gå inn i presteyrket.

– Det er en for kjedelig jobb. Jeg vil ha mer spenning, sier Jakob Overå.

Han er blant det store flertallet i gruppen med konfirmanter, som ikke ser på yrket som aktuelt i fremtidsplanene. Det ser likevel ikke helt mørkt ut.

– Jeg kunne tenkt meg å bli prest, man møter nye mennesker hele tiden!

Janne Urkegjerde vil etter gjennomført konfirmasjon og videregående, kanskje følge i Rosmaries fotspor. Det er gode ord i den ferske sogneprestens ører, som tror flere kunne vært veldig gode prester.