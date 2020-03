Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Påsken er rett rundt hjørnet. På grunn av hytteforbudet som er innført vil årets påske bli svært stille.

Og stille og tomme hyttefelt landet rundt betyr at det ikke er noen til å følge med på egne og andres hytter.

Jon Tellefsen som har hytte i Brokke i Setesdal fikk merke dette. Han bor til daglig i Kristiansand og har kameraovervåkning på hytta for å sjekke vær og vind.

Da han sjekket kameraet denne uka fikk han se to personer som løftet opp lokket på boblebadet hans for å skru opp temperaturen. 15 mil unna.

Milliardverdier passes ikke på

– Min første reaksjon var vantro. Vi holder oss unna for å være med på dugnaden også er det noen som prøver å komme seg oppi badekaret ditt, sier Tellefsen.

Han mener det er et problem at hytteområder med milliardverdier nå står tomme og ikke blir passet på.

Flere hyttenaboer av han har også oppdaget uvedkommende på overvåkningskameraene sine.

– Ingen offentlige personer har gitt uttrykk for at dette må gjøres noe med. Det skremmer meg. For dette gjelder ikke bare i vår hyttekommune, sier Tellefsen.

Jon Tellefsen reagerer på at ubudne gjester tok seg til rette i boblebadet hans på hytta på Brokke i Setesdal.

Får ikke etablert tilsyn

Også Øyer er en stor hyttekommune. Ordfører Jon Halvor Midtmageli forstår hyttefolkets engstelse.

– Hytteeiere som er bekymret for innbrudd og tyveri har tatt kontakt, men vi klarer dessverre ikke å etablere tilsyn på dette i egen regi, sier han.

Redd for raid

ALARM: Tobias Gustavsen Bern legger siste hånd på alarmmontering på hytta til Kristian i Kvitfjell. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

En av hytteeierne som har tatt eget grep nå er Kristian. Han vil at vi bare skal bruke fornavnet hans så ikke hvem som helst kan finne adressen til hytta hans.

Kristian har bestilt og fått installert alarm på hytta si i Kvitfjell denne uka.

– Når vi nå ikke får vært på hytta, er jeg litt bekymret for at det skal bli innbruddsraid i påsken. Da var det helt på sin plass å få komplett alarm på hytta også, sier han.

Hvis noen vil utnytte det at hyttefelt står tomme, tror Kristian at han er bedre sikret nå.

– Det er ingen tvil om at når ei hytte blir merket opp med alarmskilter, og innbruddstyven har to valg, går han til hytta som ikke er merket opp.

STOPP: Hit, men ikke lenger! Klar beskjed til uvedkommende i hyttefelt i Kvitfjell. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stor pågang

Alarmselskapene NRK har vært i kontakt med, bekrefter historien til Kristian.

– Vi har de siste ukene opplevd kraftig vekst i etterspørselen. Det er mer enn en dobling i etterspørselen sammenliknet med i fjor. Det er spesielt hytteeiere i populære fjellområder som tar kontakt, sier kommersiell direktør Stian Veganger i Sector Alarm.

– Vi har ikke tall, men det har vært en økning, sier presseansvarlig i Verisure, Glenn Støldal.

– Sammen med vår samarbeidspartner kan vi melde om en tydelig økning i etterspørselen etter hyttealarmer de siste ukene, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

MONTERER: Tobias Gustavsen Bern i firmaet Alarm og Service har travle dager – her er det ei hytte i Kvitfjell som får installert alarmsystem i dag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ekstra patruljering

Enkelte kommuner har oppfordret hyttevelforeninger til å vurdere vakthold i sine områder.

Også politiet har sett at hytteforbudet KAN gjøre det ekstra attraktivt å være tyv i disse dager.

– Vi patruljerer hyttefelt til alle døgnets tider. Antall ordensoppdrag har gått ned når folk holder seg inne, så patruljene er oftere i hytteområder nå enn de er normalt, forteller operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Sidsel Svarstad.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Innlandet politidistrikt dekker landets største hytteområder som Ringsaker, Valdres, Gudbrandsdalen og Trysil.

– Vi kjører planlagte ruter nå på grunn av situasjonen. «Våre» innbruddstyver skal vite at de ikke skal være trygge, sier Svarstad.

Hun forteller at grensekontrollen som er innført hjelper. Faren for at uærlige sjeler skal krysse grensene og utnytte situasjonen er mindre nå, forteller hun.