Hyttekommuner fornøyd med forlenget hytteforbud

Tirsdag ble det klart at regjeringen viderefører alle koronatiltakene til over påske.

Forbudet mot å reise på hytta er et av tiltakene som videreføres til 13. april.

– Hva vil du si til de som har veldig lyst til å dra på hytta i påsken?

– Skaff dere noen gode spill. Lat som dere er på hytta, men bli hjemme, sier statsminister Erna Solberg.

Helseminister Bent Høie avviser også muligheten for at det blir andre regler for hyttekommuner ved sjøen, som ofte har en større befolkning og helt andre forutsetninger helsemessig.

– Slik som det er nå, er det ingen nyanser i dette regelverket, sier Høie.

Dermed fikk mange nordmenn den dårlige nyheten de hadde gruet seg for å høre, det blir ingen hyttetur i påsken, verken på fjellet eller ved sjøen.

– Dramatiske konsekvenser for næringslivet

Påskeutfarten pleier å være stor i Oppdal. Folketallet økes betydelig fra 7000 til mellom 15. og 20.000 personer hver påske. Nå blir det en annerledes påske i fjellkommunen.

– Det er mange som har sin høytid næringsmessig i påska, sier varaordfører i Oppdal, Elisabeth Hals (V).

Hun forteller at hytteforbudet vil ha en dramatiske konsekvenser på påskeomsetningen i kommunen. Butikker, kafeer og hoteller vil få merke at hyttefolket uteblir fra kommunen.

Hun støtter likevel forbudet mot å reise på hytta i en annen kommune for å begrense smitten.

– Vi ønsker at hyttefolket skal være hjemme, samtidig som vi ser den store økonomiske nedsiden for næringslivet vårt. Men vi er likevel glad for at restriksjonene varer til over påske, sier Hals til NRK.

– Vinje tar del i dugnaden

Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven mener også at videreføring av hytteforbudet er en fornuftig avgjørelse.

– Det er en stødig linje fra regjerings side. Jeg forstår mange synes det er leit at de ikke får reise på hytta i påsken, men hyttefolket her i Vinje tar en del i den dugnaden, sier Kleven.

Ordføreren skryter av hytteeierne i Vinje. Kommunen har gjort tellinger av mobiltelefoner og det virker som at alle har hørt på oppfordringen om å bli hjemme.