Roper varsku: Låste dører hos Nav store delar av veka

OPE FOR SKJØNN: Hartvedt påpeikar at det ikkje er sikkert at alle Nav-kontora må ha lik opningstid. Fleire Nav-kontor har ei ringeklokke brukar kan ringje på når kontoret er stengt. Dersom dette skal vere ei god løysing, er det avgjerande at Nav-kontoret har eit system som gjer at døra blir opna og brukar kjem inn og får hjelp, meiner ho.

Foto: Pressefoto / Statens helsetilsyn