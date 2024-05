HamKam med sjokkseier over Bodø/Glimt

Forrige serierunde sto HamKam for et sjokk da de slo Sarpsborg 08 hele 7–1 på bortebane.

Mandag ettermiddag sto de for en annen bragd, ved å slå serieleder Bodø/Glimt 1–0.

Tapet var Bodø/Glimts første for sesongen.

Kjetil Knutsens lag har startet tittelforsvaret gnistrende med sju seirer og én uavgjort på de åtte første kampene. Før mandagens kamp på Briskeby hadde gultrøyene en målforskjell på imponerende 21–4.

– Vi mangler det HamKam har ekstremt mye av i dag, det er gnist og vilje. Det er det som til slutt avgjør kampen, sier Kjetil Knutsen til NRK.

Også Glimt-spiller Jostein Gundersen er skuffet.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Vi ønsket å spille enda bedre fotball. Det er en del av prosessen, det er opp- og nedturer i fotball Nå må vi slikke sårene og ta læring.

JUBLER: Gard Simenstad smelte ballen i krysset etter knappe 20 minutter i første omgang. Målet ble kampens eneste. Foto: Geir Olsen / NTB

Frisparkperle

Det ble hemningsløs jubel på Briskeby da seieren var et faktum.

Det eneste målet kom i første omgang, signert Gard Simenstad på frispark. Målet var en perle og limt i krysset.

– Vi fikk et tidlig mål. Vi lå lavt mye av kampen, men heg syns vi løser det på en god måte. Jeg syns vi fortjente å vinne i dag, vi spiller en god kamp i 90 minutter, sier målscorer Simenstad til NRK.

For en imponerende defensiv prestasjon fra vertene sørget for at hans mål ble kampens eneste scoring.

Det er første gang siden 2005 at HamKam seirer i en tellende kamp mot Glimt. Med mandagens triumf fulgte Kamma opp den knusende 7-1-seieren mot Sarpsborg i forrige runde.

Bodø/Glimt hadde en stor målsjanse og skjøt i tverrliggeren sent i andre omgang men HamKam klarte å holde unna. HamKam gjør et byks og er nå på åttendeplass på tabellen.

Siden flere av tetlagene gikk på en smell leder fortsatt Bodø/Glimt eliteserien.

(NRK/NTB)