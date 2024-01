Det skriver Hamar Arbeiderblad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser til avisa at de ser alvorlig på saken.

Selskapet har i praksis fått et pålegg fra NVE om å stanse arbeidet ved å bygge sin trafostasjon.

Dette bekrefter administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth overfor HA.

– Årsaken til pålegget er at vi enda ikke har fått godkjent konsesjonssøknaden vår til NVE. Den er fortsatt til behandling, forteller Hagaseth til HA.

NVE mener det er brudd på energiloven,

«Green Mountain skriver i brevet av 21.1.2024 at de på egen tomt har gjort forberedende arbeider i form av grunnarbeid, laget trafoceller, kontrollbygg og start på samleskinner. NVE konstaterer at igangsetting av anleggsarbeid for etablering av elektriske anlegg og tilhørende hjelpeanlegg uten konsesjon er brudd på energiloven § 3–1. NVE ser alvorlig på dette», skriver de ifølge avisa.

Hagaseth er klar på at de mener de ikke har brutt loven.

– Vi mener vi har gjort det vi har lov til å gjøre og NVE mener annerledes. Det er også derfor vi umiddelbart stanset arbeidet. Nå vil vi sende mer info om hva vi har gjort, sier han til HA.