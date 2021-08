Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Farha Maria Frøyna er gravid i uke 37 og dermed er fødselen like rundt hjørnet. I begynnelsen av juli så hun ingen annen utvei enn å la seg vaksinere mot korona.

Dette på tross av varierende råd for gravide.

– Frykten for deltavarianten har gjort at jeg og min mann kom frem til at vaksine er rett valg, sier Frøyna, som er fra Gjerstad.

Hun er ikke den eneste som er bekymret. I England er leger uroet over flere gravide som har fått intensivbehandling for korona. Nå anbefaler de gravide å vaksinere seg.

Det var TV 2 som først omtalte saken, som viser til ferske tall fra The Guardian.

Vage og sprikende råd

I Norge har ikke situasjonen vært like klar.

Jordmor Therese Hoel Andersen ved Gjøvik helsestasjon har snakket med flere gravide.

– En del gravide kjenner på usikkerheten, særlig når rådene er vage og fastleger gir ulike anbefalinger, sier Hoel Andersen.

JORDMOR: Therese Hoel Andersen ved Gjøvik helsestasjon blir stadig spurt om koronavaksine av de gravide hun følger opp. Foto: ALEXANDER ROSTAD / GJØVIK KOMMUNE

Som helsepersonell forholder hun seg til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI), som sier:

«Vaksinasjon av gravide bør som hovedregel ikke gjøres i svangerskapets første trimester. Den gravides partner og andre husstandsmedlemmer kan bidra til å redusere risiko for smitte til den gravide ved å la seg vaksinere når de får tilbud om det.»

Skal den gravide ta vaksinen må hun først forhøre seg med egen fastlege. Hva fastlegen mener blir derfor avgjørende for om gravide blir anbefalt vaksine.

Hoel Andersen har erfart at mange ikke vil ta den før de har født. Mens andre tar den på slutten av svangerskapet, da de ser at bekjente i lik situasjon ikke fikk bivirkninger.

– En del venter også på flere studier om gravide og koronavaksine før de tar den, sier Hoel Andersen.

Leder ved Gjøvik helsestasjon, Karoline Duenger sier mange gravide også føler seg isolerte, da de ikke kan gjøre alt det andre som er vaksinerte kan.

NYBAKTE MØDRE: Karoline Duenger er leder ved Gjøvik helsestasjon, hun og kollegene merker at både gravide og nybakte mødre har spørsmål om koronavaksinen. Foto: ALEXANDER ROSTAD / GJØVIK KOMMUNE

Onsdag sier Folkehelseinstituttet til NRK at de nå holder på med å oppdatere rådene til gravide om koronavaksinasjon.

– Planen er at oppdaterte råd publiseres på fhi.no neste uke, sier FHI i en uttalelse.

Bekymringer preger hverdagen

Før Frøyna tok vaksinen var hun bekymret for smitte. Bare en tur på matbutikken ga den vordende moren nok å tenke på. Hun har vært forsiktig med å holde ekstra avstand, bruk av munnbind og andre forholdsregler, også i jobben sin.

– Jeg ble redd for å ikke kunne være sammen med noen som uvaksinert og gravid, sier Frøyna.

Fikk du med deg denne saken om gravide og koronavaksine? Maria Boer Johannessen (31) har alltid ville ha koronavaksinen. Men da hun ble gravid, måtte hun gå flere runder med seg selv:

Hun synes FHI til nå har vært tvetydige i sine retningslinjer.

– Det legges opp til at gravide i samråd med fastlege skal ta en beslutning på noe som det burde være klare retningslinjer på, sier Frøyna.

Administrerende Helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at de samme generelle rådene for vaksinering også gjelder for gravide. Likevel er det også noen usikre momenter.

USIKKERT OM GRAVIDE: Det er enda mangelfull data på hvordan gravide reagerer på vaksine. Foto: Heiko Junge

– Vi begynner å få tall på at gravide kan bli alvorlige syke, blant annet fra USA. Selv om det er godkjente vaksiner for gravide, har vi ikke kjempegod kunnskap om bivirkningene kan være annerledes for gravide.

Dette er noe av det FHI følger opp.

Gjenåpning med dårlig informasjonsflyt

Nestleder i allmennlegeforeningen Ivar Halvorsen mener det er vanskelig for fastleger å holde seg orientert.

VANSKELIG Å ORIENTERE SEG: Nestleder i allmennlegeforeningen påpeker at det skjer mange endringer i rådene til gravide. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Når det ikke finnes tydelige råd blir det skjønn. Det er en litt problematisk situasjon.

Frøyna savner også konkrete råd.

– Jeg forstår at det kan være vanskelig å anbefale noe eksakt grunnet lite forskning, men myndighetene bør være mer i forkant og oppfordre fastleger til å se mer på hva som bør gjøres, sier Frøyna.

SAVNER KONKRETE RÅD: Frøyna forstår at andre gravide er skeptiske med den informasjonsflyten som har vært nå. Foto: ADA BJØRANGER / nrk

Hun forstår godt at andre gravide er skeptiske til å ta vaksinen slik informasjonsflyten er nå.

– Jeg er ikke bekymret for vaksinen, og tror den er trygg. Forstår likevel at andre gravide er bekymret og skeptiske. Det står det ene, mens man hører det andre, sier Frøyna.