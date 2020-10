Politiet mener at drapet skjedde på en adresse i Gjøvik sentrum der siktede har tilknytning, skriver politiet i Innlandet i en pressemelding onsdag morgen.

– Politiet har gjort omfattende undersøkelser på adressen på Gjøvik og har blant annet funnet blod fra den drepte, skriver de i pressemeldingen.

Videre skriver de at det er gjort funn av siktedes og den dreptes DNA på sentrale objekter på det aktuelle åstedet.

Politiet mener også at den drepte ble fraktet fra Gjøvik til branntomta i Moelv i siktedes bil.

UTBRENT: Deler av hallen der brannen skjedde er totalskadd. I bygningen var det blant annet lagret biler og båter. De to mennene ble funnet i brannruinene. Foto: Frode Meskau / NRK

Brann

De to mennene ble funnet etter en brann i et næringsbygg i Moelv.

Politiet venter fortsatt på noen analysesvar før de kan fastslå den endelige brannårsaken. Men de har gjort grundige kriminaltekniske undersøkelser, og ut fra funn på stedet mener de at brannen er påsatt.

Politiet skriver at det blant annet er kartlagt flere arnesteder. Etterforskningen tilsier at det var siktede som startet brannen og at han var alene om det, ifølge politiet.

Motivet for drapet vil politiet trolig ikke få svar på, men de mener at det har vært en konflikt mellom de to.

Dødsbrannen i Moelv To menn fra Gjøvik ble funnet døde i brannruinene etter en brann i et næringsbygg i Moelv. Brannen startet onsdag morgen den 30.09.2020. Politiet mistenker at brannen er påsatt og at det har skjedd noe kriminelt. Gjøvik-mann etterlyses En mann i 40-åra fra Gjøvik blir meldt savnet av familien etter at han ikke kommer hjem fra en tur om kvelden.

Brann i næringsbygg Politiet melder om brann i et næringsbygg nord i Moelv sentrum. Bygget eies av GMM Eiendom, som gjennom et annet selskap er eid av investorene Hans Bernhard Falk og Klaus Bratlie fra Gjøvik. Bygget brukes blant annet som lager for båter og biler.

Drar fra leteaksjon for å berge utstyr Mannskaper fra Norsk Folkehjelp, som har bistått i leteaksjonen etter den savna Gjøvik-mannen, drar til brannen i Moelv for å berge utstyr de har lagra i næringsbygget.

Person blir meldt savnet En person er ikke gjort rede for, og meldes savnet. Nå pågår både slukking og søk samtidig. Eier orienterer om at det skal ha vært gjort arbeid på taket av bygningen denne morgenen.

Person blir funnet død Etter timer med slukking og gjennomsøking av lokalene, finner politiet en omkommet person. Identifisering er ikke mulig umiddelbart. Kroppen sendes til obduksjon.

Mistanke om at brannen er påsatt I intervjuer med pressen sier politiadvokat Sten Floor Nelson at de ikke utelukker at brannen kan være påsatt. Politiet ber samtidig om tips og er særlig interessert i bilder og videoer fra områdene rundt brannen, samt ved Mjøsbrua, i tidsrommet 05.00–08.00 onsdag.

Nok en person funnet død Politiet bekrefter i en pressemelding at nok en person er funnet død i ruinene. De har ikke identifisert vedkommende, som sendes til obduksjon. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Eier bekrefter arbeid på taket En av eierne av bygget, Klaus Bratlie, bekrefter til Oppland Arbeiderblad at det skulle utføres arbeid på taket onsdag morgen. Han utelukker at det ble brukt noen form for varme under arbeidet, og sier at det bare var kosting og rydding som skulle foregå. Foto: Frode Meskau / NRK

Savnet vaktmester blir bekreftet omkommet Obduksjonsrapporten av den ene omkomne i brannen er klar. Politiet bekrefter i en pressemelding identiteten til avdøde og opplyser at vedkommende er personen som har vært savnet fra næringsbygget. Politiet har ingen kommentar til dødsårsak på dette tidspunktet.

Leteaksjon etter savnet Gjøvik-mann avsluttes Gjøvik Røde kors hjelpekorps bekrefter at de avsluttet leteaksjonen etter den savnede Gjøvik-mannen på torsdag.

Savnet Gjøvik-mann bekreftes omkommet Obduksjonsrapporten av den andre omkomne i brannen er klar. Politiet bekrefter at dette er mannen som har vært savnet på Gjøvik siden tirsdag. Politiet bekrefter at de omkomne er fra Gjøvik, og at det hadde en relasjon. De undersøker om det har vært en konflikt mellom dem. Politiet vil ikke si noe om dødsårsak.

En siktes for drap En av de to som omkom i brannen siktes for drap. Politiet mener mannen som jobba på næringsbygget, vaktmesteren, tok livet av den andre som ble funnet omkommet i brannruinene, og at det er snakk om et drap og selvdrap. Politiet mener drapet skjedde et annet sted enn i næringsbygget. Det er ikke klart hva som starta brannen, og politiet mistenker at det er snakk om flere arnesteder. Foto: Tom Haakenstad / NRK Vis mer

To døde

Det var den 30. september politiet fikk melding om brann i næringsbygget i Moelv. To personer ble senere funnet på branntomta og politiet omtaler det som drap og selvdrap.

Politiet tok ut siktelse mot en av de to mennene den 16. oktober.

– Siktelsen var nødvendig å ta ut for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser. Dette gjøres selv om antatt gjerningsperson er død, skrev politiet i en pressemelding da.

Politiadvokat Nina Helmersen Østvold fortalte til NRK at det ble gjennomført en ransaking retta mot den sikta personen.

Politiet slo tidlig fast at de to omkomne hadde en relasjon.