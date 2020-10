Simensen sier at han oppdaget en stor søyle med røyk som steg opp over huset hans tidlig onsdag morgen.

Da han rundet hjørnet på huset sitt, så han at flammene var i ferd med å sluke deler av nabobygningen.

Han skjønte med en gang at det var snakk om en alvorlig brann i det store industribygget rett på andre siden av Storgata som går tvers gjennom Moelv.

KRIMINALTEKNIKERE: Kripos undersøkte fredag restene av bygget. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Det var en fullt utviklet brann i gavlen på bygget, sier han til NRK.

Simensen, som selv jobber som brannmann på Moelv, fikk alarmen samtidig som han selv skulle ringe den inn til nødsentralen.

– Jeg reiste på brannstasjonen, kledde om og ble med brannbilene ut, sier han til NRK.

Under det påfølgende redningsarbeidet på tomta var han utrykningsleder.

STORE SKADER: Slik ser det ut etter brannen onsdag. Foto: Frode Meskau / NRK

To omkomne i ruinene

Onsdag bekreftet politiet at en person var funnet omkommet inne på branntomta. Torsdag ettermiddag ble ytterligere en person funnet omkommet.

Fredag morgen og formiddag har kriminalteknikere og politietterforskere arbeidet på branntomta.

Bygget er totalskadd, og i ruinene har det blitt søkt med spesialtrente hunder etter spor i saken.

Politiets hypotese om at det kan ha skjedd noe kriminelt og at brannen kan være påsatt.

Identiteten til mannen som ble funnet i ruinene onsdag er nå bekreftet av politiet, etter at den foreløpige obduksjonsrapporten ble klar.

Hva mannen døde av ønsker politiet foreløpig ikke å si noe om.

– Politiet kan bekrefte at den avdøde er personen som har vært savnet fra næringsbygget. De pårørende i saken er orientert, skriver de i en pressemelding.

Identiteten til den andre omkomne er ikke endelig avklart, men politiet jobber ut ifra en teori om at de to omkomne har en relasjon.

– Vi vet at de to personene som er omkommet, hvis det er de to vi tror det er, har en relasjon, sier politiadvokat Sten Floor Nelson til NRK.

SØK MED HUND: Kriminalsøkshunder ble brukt på branntomta fredag formiddag. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Gjør inntrykk

Simensen sier at brannen og funnet av to omkomne har gjort inntrykk.

– Det er helt tragisk. En ting er materielle skader, det kan erstattes, men når det går menneskeliv er det helt forferdelig. Du får det ganske tett på deg når det skjer hos naboen. Jeg har vært på dødsbranner før, men når du får det så tett som det her, så blir det noe helt annet, sier han til NRK.