Gjemte kokain og kontanter i vaskemaskin da politiet slo til

I januar i år slo politiet til mot en leilighet i Stange.

Politiets økoteam i Innlandet var der i forbindelse med en annen sak, knyttet til et større kriminelt nettverk på Hedmarken. Etterforskerne kjente sterk lukt av narkotika i gangen ved leiligheten.

Inne i leiligheten snuste en politihund seg fram til badet. Der fant politiet både kokain og kontanter – pakket i plast i en vaskemaskin

I leiligheten oppholdt tre albanere seg.

– En tilståelsessak

De tre, en mann og to kvinner, ble tiltalt i saken. Påstanden fra aktor, politiadvokat Julie Dahlsveen, var fengsel i tre år for mannen og i to år for hver av kvinnene.

AKTOR I RETTSSAK: Politiadvokat Julie Dalsveen la ned påstand om strenge straffer i Hedmarken tingrett. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Mannen erkjente i retten å ha oppbevart stoffet og pengene. De to kvinnene nektet straffskyld.

Advokatene Ole Petter Drevland og Øyvind Bergøy Pedersen forsvarte hver av kvinnene.

Nå er mannen i Hedmarken tingrett dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Det gjøres fradrag for 343 dager utholdt varetekt. Mannen får i tillegg inndratt en sum på kroner 533 710, samt andre gjenstander.

De to andre er dømt til å betale bøter på 8000 kroner hver, og bøtene anses gjort opp ved utholdt varetekt i 343 dager.

Forsvarer for den tiltalte mannen er advokat Fisnik Baki.

– For min klient var dette her en sak som kan anses som en tilståelsessak, sier Baki.

– Hvordan tok klienten din dommen?

– Vi skal analysere dommen, og ta det deretter, sier Baki.

Det er ennå ikke tatt stilling til om dommen ankes.

BESLAGET: En halv million kroner i kontanter og en halv kilo kokain fant politiet i en leilighet i Stange i januar 2019. Foto: Politiet

Del av større kriminelt nettverk

De tre tiltalte skal ifølge politiet være en del av et større kriminelt nettverk på Hedmarken. Politiet har aksjonert mot 22 personer. Fire av disse sitter i varetekt. To soner for andre saker. De andre siktede er løslatt.

Det dreier seg om ulovlige låneopptak, pengeoppgjør i narkotikamiljøet og hvitvasking av penger etter straffbare handlinger.

Ifølge politiadvokat Julie Dalsveen har politiet gjennom sin omfattende etterforskning forhindret ytterligere kriminalitet.

Politiet har beslaglagt eiendeler som det mener er betalt med penger, som urettmessig stammer fra banker og andre finansinstitusjoner.

Totalt skal det dreie seg om verdier for rundt 50 millioner kroner.