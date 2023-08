Frykter stupetårnet på Hamar kan løsne

Vannet i Mjøsa er på vei oppover, og det er ventet at flomtoppen ikke er nådd før mandag.

Fremdeles er innlandet prega av ekstremvære Hans, og vannet stiger i innsjøene, ifølge seksjonssjef ved jordskredvarslinga i NVE, Ivar Bertling

Nå er det fare for at stupetårnet kan løsne som følge av flommen, ifølge ordfører Einar Busterud.

– Flyter som en kork

Prognosene tilsier at vannet i Mjøsa skal stige mer enn ved 1995-flommen. Ordøfreren er bekymra for om tårnet tåler den høye vannstanden.

– Det flyter som en kork, og er vannet høyt så flyter det ekstra høyt, sier Busterud.

Han forklarer at stupetårnet ikke er bygd for å tåle flomhøydene som kommer.

VANN: Mye av stupetårnet er nå under vann. Foto: Frode Meskau / NRK

Rikskjendis

Stupetårnet åpnet offisielt i juni 2015, og var allerede da blitt rikskjendis som Norges dyreste stupetårn.

Utgangspunktet for kommunen var 40.000 kroner, men det endte på 12 millioner kroner for kommunen. Totalt skal stupetårnet ha kostet over 20 millioner. Den resterende summen skal ha blitt dekket av blant annet tippemidler.

Da hadde det pågått en årelang kamp, eller fadese vil mange si, om det som endte som landets dyreste stupetårn.

Men også etter at det åpna i 2015 har det vært trøbbel i tårnet, bokstavelig talt. Det ble f.eks. styr vinteren 2016, da stupetårnet frøs fast slik at det ikke fikk beveget seg som det skal med vannstanden.