I Folldal kommune har bare 1,9 prosent av arbeidsstyrken søkt om dagpenger på grunn av permitteringer de siste fire ukene. Bare en annen kommune i landet, Vevelstad i Helgeland, har lavere tall enn det.

NAV-sjef i Innlandet, Hans Petter Emilsen, sier næringsstrukturen i en kommune har mye å si.

– Det er overførbart til Østerdals-kommunene og spesielt Folldal. Her er det en næringsstruktur som så langt ikke har fått utslag koronakrisen, sier NAV-sjefen.

Som eksempel i den andre enden nevner han Trysil, der koronakrisen rammer voldsomt fordi det er en ski- og turistkommune. Der har 21,4 prosent av arbeidsstyrken søkt om dagpenger fordi de er permittert. Det er av de høyeste prosentandelene i landet.

Se hvor stor andel av arbeidsstyrken som har søkt om dagpenger de siste fire ukene.

Kommuneoversikt - Innlandet Ekspandér faktaboks Dovre 12,8%

Lesja 8,3%

Skjåk 7,1%

Vågå 9,9%

Nord-Fron 8,4%

Sel 9,9%

Sør-Fron 10,2%

Ringebu 12,3%

Øyer 13,6%

Gausdal 9,9%

Østre Toten 8,0%

Vestre Toten 11,9%

Gran 8,4%

Søndre Land 7,1%

Nordre Land 7,0%

Sør-Aurdal 6,6%

Etnedal 6,2%

Nord-Aurdal 12,4%

Vestre Slidre 7,1%

Øystre Slidre 13,2%

Vang 10,6%

Kongsvinger 8,1%

Hamar 9,7%

Lillehammer 11,9%

Gjøvik 9,9%

Ringsaker 9,2%

Løten 9,0%

Stange 8,6%

Nord-Odal 6,5%

Sør-Odal 8,8%

Eidskog 9,4%

Grue 7,5%

Åsnes 7,3%

Våler (Innlandet) 7,0%

Elverum 8,6%

Trysil 21,4%

Åmot 6,8% Stor-Elvdal 4,2%

Rendalen 6,0%

Engerdal 4,2%

Tolga 4,2%

Tynset 8,5%

Alvdal 6,2%

Folldal 1,9%

Os 7,2%

Ingen smittet i Folldal

Men i Folldal går livet mer sin vante gang. Hos næringsmiddelbedriften Primar, som blant annet lager bacalao, er det 13 ansatte og alle er på jobb.

– For oss betyr dette faktisk økt produksjon. Vi leverer primært til dagligvarebutikkene og de fleste handler jo på dagligvaren nå, når de spiser de fleste måltider hjemme, sier daglig leder i Primar, Sissel Opshaug.

Primar i Folldal lager mer bacalao enn noen gang. De leverer til dagligvarebutikkene og har stor etterspørsel. Foto: Geir Olav Slåen

Hun er naturlig nok veldig glad for at Folldal har nesten færrest arbeidsledige i landet akkurat nå.

– Det er jeg kjempeglad for, både på Folldal sin vegne og for vår egen del. Jeg er veldig glad for at vi ikke har noe sykdom og ikke trenger å være så engstelige som man er mange andre steder, sier Sissel Opshaug.

For foreløpig har ikke Folldal noen smittede. Med unntak av reiselivet, kan de fleste bedriftene og virksomhetene drive som normalt.

Kan snu fort

Ordføreren i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), er svært glad for de positive tallene, og for at de fleste kan gå på jobb og ha en normal hverdag. Men hun vet også at det kan snu veldig fort hvis koronasmitten skulle komme til Folldal.

– Vi vet at vi er veldig sårbare nettopp på grunn av det som nå er styrken vår, at vi har kommunen som stor arbeidsplass, landbruket og noen store bedrifter som kan drive som normalt. Men hvis situasjonen endrer seg, så rammer det store deler av kommunen vår, sier ordføreren.

Enn så lenge velger Sissel Opshaug hos Primar å tro at de ikke vil komme i den situasjonen at de må permittere ansatte.

– Nettopp fordi vi leverer til dagligvare, og folk må jo ha mat.

Hadde de levert til hoteller og restauranter, hadde de trolig måttet stenge fordi etterspørselen ville forsvunnet.

– Jeg krysser fingrene og er positiv. Og jeg håper at ting bedrer seg raskt for alle næringsdrivende i Norge. For dette er jo en utrolig tragisk situasjon for veldig mange, sier Opshaug.