Folkehøgskole ber elever fra Østfold og Oslo gå i karantene

– Foreløpig har vi anmodet alle elevene om å ta det litt med ro, sosialt sett, de ti dagene som gjenstår før skolestart, sier rektor ved Toten Folkehøgskole, Bjørn Veland.

Han sier at de gjør dette for å unngå unødvendig smitterisiko.

Veland forteller at det er satt enda strengere krav for elever fra Oslo og Indre Østfold. De må gå i karantene før de ankommer skolen.

Dette er det ifølge rektor kommuneoverlegen som har bedt om.

TILTAK: Bjørn Veland sier de ber alle elevene om å roe ned på sosial omgang før de skal starte på Toten folkehøgskole. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Dette gjelder for de i hjemmekarantene Ekspandér faktaboks Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene: Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.

Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Skal ikke ta offentlig transport.

Skal ikke gå på jobb.

Dere som bor sammen kan omgås normalt.

Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.

Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig. Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer. Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb. Kilde: FHI

Gjelder for to elever

Veland sier at de har to elever fra Oslo. Rektor har vært i kontakt med de aktuelle elevene over telefon.

– Ingen av dem var i jobb eller lignende, men reaksjonen var litt sånn «oi, hva gjør vi nå», sier han.

Han sier at elevene ikke skal være i isolasjon, men at de må unngå folkemengder og sosial kontakt så godt som mulig.

Grunnen til kravene, er at elevene skal bo på et stort internat når de begynner på folkehøgskolen. Der kan det lett forekomme smitte elevene imellom.

– De bor tett, og vi har åpenbart et problem dersom noen hos oss er smittet med korona, sier Veland.

Også ved andre skoler tas det grep for å hindre smitte ved skolestart.

Beredskapsgrupppen ved universitet i Ås har onsdag sendt ut en e-post der de ber studenter som bor i indre Østfold kommune om å holde seg hjemme.

I første omgang gjelder anbefalingen ut uke 33. Etter dette skal kommunen gjøre nye vurderinger på situasjonen.

MÅ HOLDE SEG HJEMME: Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet må elever fra Indre Østfold holde seg hjemme ved skolestart. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Flere grep for å unngå smitte

Bjørn Veland sier at de i tillegg til kravet om sosial distansering har gjort flere grep foran det kommende skoleåret.

Blant annet skal elevene spise med andre på samme linje som seg selv, og ikke med de andre.

– Vi bruker å be elevene mingle mest mulig med hverandre, men dette er helt annerledes nå, sier rektoren.

Det er per nå 73 elever som har takket ja til skoleplass ved Toten Folkehøgskole. Første skoledag er 23. august.

Det har ikke lykkes NRK å oppnå kontakt med kommuneoverlege Rebecca Setsaas i Østre Toten kommune.