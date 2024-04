Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Politiet mener de nå har våpenet som ble brukt under drapet på Bård Andre Spildrejorde 14. mars i år.

Våpenet ble funnet utendørs av en forbipasserende kvinne.

Tre personer er pågrepet i Innlandet de siste to-tre ukene, siktet for ulovlig befatning med dette skytevåpen.

Det var registrert på en person som nå er død.

Politiet har etterforsket hvem som har vært i besittelse av våpenet til ulike tidspunkter.

En mann i nær slekt med avdøde ble tidligere pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, men er senere løslatt.

En annen mann i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap og sitter i varetekt.

Pågripelsene har skjedd over flere dager de siste to-tre ukene i Innlandet.

Det er til sammen tre som er pågrepet og disse er siktet for ulovlig befatning med skytevåpen.

– Våpenet ble funnet utendørs av en tilfeldig forbipasserende kvinne om lag ei uke etter drapet. Politiet ble umiddelbart varslet og rykket ut til funnstedet for å ta beslag i våpenet, som lå i en veikant flere kilometer fra åstedet. Funnet har naturlig nok hatt stor betydning i etterforskningen, uttaler politiadvokat Christine Lundstein.

Politiet mener våpenet som er funnet er drapsvåpenet. De ønsker ikke å si noe mer om funnet.

– Dette er separat fra selve drapssaken, understreker politiadvokat Christien Lundstein til NRK.

Politiet på stedet der de pågrep en mann i 50-årene i Sør-Odal kommune. Foto: Mats Sparby / NRK

Erklært død på stedet

Det var sent på kvelden 14. mars i år at nødetatene fikk melding om en person som var hardt skadet ved ei hytte i Nord-Odal i Innlandet.

Da nødetatene kom til stedet, ble Bård Andre Spildrejorde erklært død. Politiet har senere bekreftet at han ble skutt.

En mann, som er i nær slekt med avdøde, ble rett i etterkant pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Han nekter å ha befatning med dødsfallet og er senere løslatt. Politiet mener mistankegrunnlaget mot denne personer er svekket.

– Vi har per nå én siktet i varetekt

Onsdag 10. april slo politiet til i nabokommunen Sør-Odal der de pågrep en mann i 50-årene.

Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Bård Andre Spildrejorde.

Mannen erkjenner ikke skyld, ifølge forsvarer John Christian Elden. Han har heller ikke samtykket til varetektsfengsling.

På spørsmål om politiet fortsatt leter etter en eller flere ukjente gjerningspersoner, svarer politiadvokat Christine Lundstein dette:

– Vi har per nå én siktet i varetekt hvor vi mener det er skjellig grunn til mistanke for drap eller medvirkning til drap. Den videre etterforskningen nå vil jo gå ut på å klarlegge hans rolle og også eventuelt om det er andre som har en rolle i det her.