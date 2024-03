Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 30-årene er siktet for drap på sin bror i Nord-Odal. Faren er sjokkert og forferdet over situasjonen.

Den siktede nekter straffskyld og hans advokat ber politiet etterforske saken bredt.

Politiet har foretatt et innledende avhør og planlegger et nytt så snart som mulig.

Den siktede har en tidligere dom fra 2010 for en rasistisk motivert slåsskamp. Han ble dømt til samfunnsstraff og måtte betale oppreisning og erstatning. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Sent torsdag kveld ble en mann i 40-årene funnet død i Nord-Odal i Innlandet. Broren er siktet for drapet.

– Faren tenker det ikke kan være mulig at broren skal være siktet. Dette er helt uforståelig. Samtidig er han veldig forferdet over situasjonen som har oppstått, sier bistandsadvokat John Arild Aasen.

Ifølge bistandsadvokaten beskriver faren de to brødrene som de aller beste venner.

– Det er det som gjør det enda mer uforståelig for far.

Aasen representerer både mor og far, men har kun snakket med faren da NRK snakket med ham fredag kveld.

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død ved en hytte i Nord-Odal torsdag kveld. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Funnet død torsdag kveld

Det var torsdag kveld nødetatene fikk beskjed om at en person var hardt skadet ved en hytte i Nord-Odal.

Da de ankom stedet, ble mannen i 40-årene erklært død. Broren, en mann i 30-årene, varslet selv nødetatene.

Den pågrepne nekter for å ha skutt broren, og nekter straffskyld, ifølge hans advokat Petter Bonde.

– Vi anmoder politiet om å etterforske saken bredt.

Faren er ikke kjent med hva brødrene gjorde på hytta, og akter ifølge bistandsadvokaten å være til stede på fengslingsmøtet lørdag.

Ordfører Kjetil Østvand-Sløtte (Ap) bor rett i nærheten, og ble vekket av helikopterstøy da politiet ankom åstedet torsdag kveld.

Flere avhør

Det er tatt et innledende avhør av den siktede, bekrefter politiadvokat Christine Lundstein fredag ettermiddag.

Hun sier videre at det er behov for et nytt avhør, og at politiet ønsker å gjennomføre det så fort det lar seg gjøre.

Politiet ønsker ellers ikke å si noe om det er beslaglagt noe våpen, hvordan mannen i 40-årene døde eller om de kjenner til noe bakenforliggende motiv.

Den avdøde vil bli obdusert.

Politiet har gjort flere beslag, men ønsker så langt ikke å gå ut med detaljer. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Har en tidligere dom

I 2010 ble den siktede mannen i 30-årene dømt til 417 timers samfunnsstraff i Borgarting lagmannsrett.

Bakgrunnen var rasistisk motivert slåsskamp med en annen mann ved en bensinstasjon i 2008.

Han ble her dømt for å betale til sammen cirka 70.000 kroner i oppreisning og erstatning.

TV 2 omtalte dommen først.