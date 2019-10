Sognefjellet og Strynefjellet har holdt stengt etter snøfall. Både på Valdresflye og Dovrefjell er det vinterlige forhold.

– Brøytemannskapene gir beskjed når det kan åpnes igjen. Det snør og blåser, så det er vanskelig å si når det eventuelt blir, sier Jeanette Andresen, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Videre bekrefter hun at det har hopet seg opp med køer av kjøretøy, som venter på klarsignal.

– Vinterdekk som gjelder

Sognefjellet er nattestengt. Der blir det tatt en ny vurdering etter klokka åtte.

– Vi ser det er mye snø der fremdeles, så det er vanskelig å si hva utfallet blir. Vi får vente og se, sier Andresen.

MYE SNØ: Fylkesveg 55 på Sognefjellet bærer preg av skiftet i årstider. Foto: Statens vegvesen

Riksveg 15 på Strynefjellet er nå åpen for kolonnekjøring, etter å ha vært stengt siden halv ti i går kveld, på grunn av vanskelige kjøreforhold. På E6 er det foreløpig åpent, men med mye snø.

– Ordentlig vinterføre i høyfjellet stemmer godt med værmeldingene. Det er vinterdekk som gjelder i høyden fra 400 meter og oppover, konstaterer trafikkoperatøren.

Gjennom Østerdalen er det utfordrende forhold på riksveg 3. Statens vegvesen melder om fare for glatte partier, svak vind og lett snø.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fortsetter å snø utover dagen

Statsmeteorolog Per Egil Haga sier at det kommer til å fortsette med nedbør enkelte steder i løpet av dagen.

UTFORDRENDE: Bilister på Dovrefjell har fått vanskelige forhold i løpet av natten. Fylkesveg 29 mellom Hjerkinn og Alvdal byr på utfordringer. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er et nedbørområde i de nordlige deler. Utover dagen venter vi at nedbøren går over til regn i lavereliggende strøk. Over 800 meter vil det fortsatt snø, sier han.

Haga sier videre at vind og snø kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Det gir også NRKs reporter på Dovrefjell, Geir Olav Slåen, uttrykk for.

– E6 er brøyta, men fylkesvei 29 er det nesten ikke fremkommelig. På Hjerkinn står det en del vogntog og bobiler som rett og slett har overnattet, sier Slåen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han har også observert en sjåfør som måtte snu, fordi han ikke turte å ta sjansen på å kjøre nedover.

– Så mye snø som det er nå, kommer du ikke av flekken heller. Det er kun ett kjørespor, forteller Slåen.