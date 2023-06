Organiserte kriminelle skal den siste tiden ha svindlet flere eldre personer i Innlandet.

Ifølge politiet i Innlandet skal de ha klart å svindle til seg nærmere 5 millioner kroner, skriver de i en pressemelding.

Ifølge politiet skal de kriminelle ha ringt til de eldre personene og oppgitt at de ringer fra enten banken eller politiet.

– De forteller den de ringer til at de er i ferd med å bli svindlet, og at noen har tatt kontroll over bankkontoen deres, sier Rune Otterstad, politiinspektør i Innlandet politidistrikt.

Ifølge politiet er det snakk om organiserte kriminelle som står bak handlingene.

Svindlerne har sagt at de ønsker å hjelpe de eldre personene, og har klart å få ut bankkontonummer, BankID, passord og andre sensitive opplysninger.

På denne måten har de klart å lure ut pengebeløp fra flere ofre. Noen har blitt svindlet for store pengebeløp.

– Flere er svindlet for mindre pengebeløp, men det er også tilfeller hvor noen er svindlet for over en million kroner, sier Otterstad i pressemeldingen.

Politiet forklarer at det er krevende å etterforske slike svindelsaker. Derfor ber de alle som blir oppringt av noen som hevder å skulle bistå for å forhindre svindel, om å være ekstra forsiktige.

Politiet råder de som får slike telefoner om å stille kontrollspørsmål. Når dette har blitt gjort, skal svindlerne ha lagt på telefonen.

Et annet råd politiet kommer med er at man legger på dersom man blir oppringt.

– Er du usikker, legg på. Du kan selv ta kontakt med banken din eller lokalt politi og spørre om det var de som ringte, sier Otterstad.

Han forteller videre at hverken politiet eller banker vil be om BankID og passord over telefon. Dersom noen gjør dette, kan det være et tegn på at du er i ferd med å bli svindlet.