Ambulansen fra Trysil hadde ikke mange kilometerne igjen på riksveg 25 til Elverum lørdag morgen 14. januar i år.

Heidi Østvang kjørte utrykning. Bak i bilen satt en kollega sammen med en pasient.

Brått ble situasjonen dramatisk.

Ut av intet kom en stor elg.

– Det var et smell som jeg aldri kommer til å glemme, forteller Heidi Østvang.

Taket på ambulansen blir trykt ned. Heidi får det i hodet, sammen med en voldsom smell i hodet sitt.

Glasskår fra frontruta fyker mot ansiktet og øynene hennes.

SKADD: Østvang fikk biltaket i hodet og glåsskår i øynene etter ulykken, men slapp unna uten alvorlige skader. Foto: Privat

Dødsangst

I sammenstøtet ble elgen kastet over panseret på ambulansen og landet til slutt på taket av bilen. I førersetet satt Østvang. Elgen døde i sammenstøtet.

Siden biltaket var klemt ned, så var det ikke mulig for henne å åpne døra, for å komme seg ut.

– Jeg hadde nærmest en dødsangst der jeg satt, og følte at min siste time var kommet, sier den erfarne ambulansearbeideren.

FØRERSETET: Her satt ambulansearbeider Heidi Østvang fastklemt etter kollisjon med elg, men ingen av bilene som passerte, stoppet for å hjelpe etter ulykken. Foto: Politiet

Hun har 23 års erfaring i jobben. Nå var hun fortvila og redd. Noe slikt hadde hun aldri opplevd.

Østvang klarte sjøl å varsle AMK om ulykka.

Folk fra brannvesenet måtte skjære vekk deler av bilen, før de kunne få ut Heidi Østvang fra sjåførplassen. Det hadde gått fint med hennes kollega og pasienten bak i ambulansen.

Kjørte forbi

Klokka var litt over seks på morgenen denne lørdagen i januar.

Like etter at kollisjonen med elgen hadde skjedd, passerte to biler i hver sin retning forbi ambulansen, der den sto midt på Trysilvegen i Hernes.

Hun så lys fra begge bildene og håpet at nå fikk hun hjelp. Men begge bilene kjørte bare videre.

Bilen bar tydelig preg av at her hadde det vært en trafikkulykke og at en eller flere personer kunne ha behov for hjelp.

– Det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noen ting, sier Heidi Østvang, når hun blir bedt om hva hun mener om at ingen stoppet for å hjelpe.

TILBAKE I FØRERSETET: Østvang har fortsatt som ambulansearbeider etter den skremmende hendelsen i januar. Det eneste synlige beviset på ulykken er et merke i panna. Foto: Frode Meskau / NRK

Erland Enger er sjefen til Heidi på Ambulansen i Trysil og Engerdal. Han synes det er skremmende at ingen stoppet, når de så den skada ambulansen midt i veien med blålysene på.

– Kanskje er det slik at folk blir skremt av at her har det skjedd noe og ikke tør å hjelpe, sier Enger.

KRITISK: Erland Enger er opptatt av sine ansattes sikkerhet. Han synes det er ugreit at ingen bilister stoppet for å hjelpe ambulansen etter elgpåkjørselen. Foto: Frode Meskau / NRK

Straffbart

– Det er straffbart ikke å stoppe og hjelpe folk i en slik situasjon som her, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Han viser til Vegtrafikkloven.

Vegtrafikkloven § 12.Plikter ved trafikkuhell. Ekspandér faktaboks «Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til sted».

Den erfarne politijuristen legger til at slik ambulansen så ut etter elgkollisjonen, så var det ingen tvil om at det hadde det skjedd en ulykke.

Det har ikke vært mulig å finne fram til de bilistene som bare kjørte forbi ulykkesbilen.

SKAL STOPPE; Det er straffbart ikke å stoppe og hjelpe i men slik situasjon, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Stort sett er det vi som skal hjelpe andre, sier ambulansearbeider Heidi Østvang.

Hverken hun, hennes kollega eller pasienten de hadde med seg i ambulansen, ble alvorlig skadd i kollisjonen denne lørdag morgen i januar.

Men den kraftige kollisjonen med elgen har gjort noe med henne.

Men sjøl har hun blitt ende mer oppmerksom når hun skal kjøre utrykning.

– Jeg har alltid hatt en intensjon om at jeg skal hjem igjen til min nære og kjære, men denne morgenen her var det ingen selvfølge at det skulle ha gått så bra som det gjorde, sier Heidi Østvang.