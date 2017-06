Kjørte bil i ruset tilstand tre ganger på tre uker

Mannen ble pågrepet på E6 i Halden natt til fredag. På legevakten hadde han spyttet, slått og sparket politiet da det ble forsøkt å ta blodprøve av ham.

Fredag ettermiddag ble han varetektsfengslet i fire uker.

– Gjerningsmannen er en kjent vinningskriminell som har blitt domfelt tidligere. Han blir varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare, sier politiadvokat Siri Helene Holden.

Mannens forsvarer, Håvard Tafjord, ønsker ikke å kommentere saken.

– Setter andre i fare

Nattens hendelse er tredje gang på tre uker at mannen har blitt stanset av politiet på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Men ifølge operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt har han blitt stanset for det samme også i april og mai. Mannen har heller ikke førerkort.

– Jeg gadd ikke å gå lenger tilbake i mannens historikk enn april før jeg foreslo for juristene at vi måtte pågripe han. Han har et stort skadepotensial, der han uvilkårlig av hvilken tilstand han er i setter seg selv og spesielt andre trafikanter i stor fare, sier han.

Mannen ble også dømt for kjøring i ruset tilstand i 2013. Under fengslingsmøtet i Halden tingrett ba han om å bli løslatt, og opplyste at han ikke ville fortsette med kjøringen hvis han ble løslatt. Han fortalte også at han ville selge bilene han har tilgjengelig.

Krimsjef Mona Bergseth ved Halden politistasjon ønsker ikke å kommentere hvorfor politiet ikke har klart å stanse mannen fra å kjøre, men sier dette på generelt grunnlag:

– Slike tilfeller blir vurdert fra gang til gang. I slike saker må man vente på blodprøver, og noen kan se behov for en sakkyndig vurdering av mannens helse. Dette er prosesser som tar lang tid.

Tatt for rus 19 ganger

Tidligere denne uken ble også en 58 år gammel mann fra Østfold dømt til ett års fengsel for å blant annet ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Mannen ble også dømt for ti tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Mannen er domfelt hele 19 ganger for ruspåvirket kjøring og 20 ganger for kjøring uten gyldig førerkort, sist i Borgarting lagmannsrett i oktober 2013 hvor han ble dømt til fengsel i 9 måneder.

Tall Folkehelseinstituttet og UP har innhentet, viser at det gjennomføres 140.000 kjøreturer i rus i Norge hver dag. Dette er turer hvor føreren har alkohol, narkotika eller legemidler i blodet i mengder som er høyere enn de norske forbudsgrensene

I tillegg viser tall fra Statens vegvesen at ruspåvirkning var en medvirkende faktor i 21 prosent av de 2083 dødsulykkene på norske veier som har blitt analysert mellom 2005 og 2016.

Tar flere

Ifølge fungerende distriktsdirektør Kai Voldengen i Utrykningspolitiet i Østfold, Follo og Romerike, var det to prosent flere avslørte tilfeller av ruspåvirket kjøring i sommermånedene i 2016 enn året før.

– Grunnen til dette er at utstyret vårt er blitt bedre. Tidligere måtte vi se etter tegn og symptomer, mens vi nå har et apparat hvor vi kan ta spyttester og få et konkret svar med én gang, sier han.