Får 29 millioner kroner etter krangel om fjellkiosk

Grete Hølmo og familien hennes har drevet serveringsstedet og parkeringsplassen ved Gjende i Jotunheimen i over 40 år, men i fjor var det slutt.

Opp mot 40 000 turister passerer stedet årlig når de skal gå Besseggen. Derfor vil Statens vegvesen gjøre området rundt kiosken til et ikonpunkt på norske turistveier.

Vegvesenet overtok eierskap av kiosken og parkeringsplassen, og driften ble lagt ut på anbud. Hølmo vant ikke anbudsrunden.

Havnet i retten

Hun ble tilbudt 13 millioner kroner fra Statens vegvesen for overtakelsen, men det var ikke nok for Hølmo, som tok saken til tingretten.

SINT: Hølmo mener hun gjennom flere år har fått signaler om at hun kunne drive videre i samarbeid med Norske turistveger. Nå har en annen lokal driver tatt over kiosken. Foto: Even Lusæter / NRK

Tingretten mente at hun skulle få 18 millioner i erstatning. Det var heller ikke nok, mente Hølmo, som anket videre til lagmannsretten. Hennes krav; 68 millioner kroner.

Eidsivating lagmannsrett har nå bestemt at hun skal få 29 millioner kroner i erstatning.

– Det er godt at vi i alle fall har vunnet mer fram nå enn vi gjorde i tingretten, sier Hølmo.

– Oppsiktsvekkende høyt beløp

Statens vegvesens advokat Steinar Mageli, er overrasket over dommen fra lagmannsretten.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er et oppsiktsvekkende høyt beløp for en virksomhet som drives rundt fire måneder i året, sier han.

Han er likevel ikke sikker på om saken vil bli anket til Høyesterett eller ikke.

– Det er for tidlig å si, men det er klart at med et så høyt beløp så er jo Staten nødt til å foreta en grundig vurdering av avgjørelsens innhold. Det er andre som tar den avgjørelsen, sier Mageli.

Usikker på anke

Heller ikke Hølmo er sikker på om hun vil anke dommen eller ikke.

– Jeg må få diskutert dommen med advokaten min før jeg kan si noe om det, sier hun.

Ifølge dommen fra lagmannsretten som ble kjent 11. september må Statens vegvesen også betale saksomkostninger.