– Dette er en uvanlig bevegelse, som kommer i en veldig uvanlig situasjon. Det er tydelig at folk blir påminnet om viktigheten av å forsikre hunden sin, sier informasjonsdirektør i If, Jon Berge.

De opplevde en økning på opp mot 40 prosent forrige uke.

Også Gjensidige opplyser at de hadde en enorm økning på hundeforsikringer.

– Det var nær en dobling. På torsdag eksploderte salget, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen.

I verdier er det snakk om flere hundre tusen kroner.

Dette vet vi om hundesykdommen Ekspandér faktaboks 26 hunder er døde etter en blodig tarmbetennelse, mens flere har hatt blodig oppkast og avføring

Det var dyreklinikkjeden Anicura som først slo alarm på onsdag om flere døde hunder i Oslo-området, men en rundspørring tyder på en økt forekomst av syke hunder fra båndtvangen ble opphevet 20. august.

Søndag formiddag kom det fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder med symptomer på sykdom. En av hundene ble avlivet på grunn av det akutte forløpet til sykdommen og en døde før den kom til veterinærklinikken

Veterinærinstituttet har fortsatt mange analyser som ikke er avsluttet, og jakten på årsaken til den akutte sykdommen vil fortsette trolig en god stund

Til nå er det hunder i 14 fylker med lignende symptomer, disse fylkene er Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus

Fire hunder ble obdusert før helgen. Veterinærinstituttet fant to bakterier Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens i tarmen på tre av hundene de obduserte

Obduksjon viser tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom. Patologene har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon

Basert på de første obduksjonene vil Veterinærinstituttet utelukke rottegift og lignende spesifikke forgiftninger som mulig dødsårsak, men de har foreløpig ikke utelukket alle typer toksiner som for eksempel kan forekomme naturlig

Ingen hundeeier må betale for obduksjonene som nå utføres etter samråd mellom veterinær, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Dette behandles som en meldepliktig sykdom som betyr at Veterinærinstituttet som del av det offentlige tar alle utgiftene med obduksjon

Mattilsynet understreker at det ikke er påvist at fôr er årsaken til sykdommen. Fôr er bare en av mange ulike «spor» som følges opp som også vann, sopp, parasitter, bakterier og virus

Men er det for sent?

Med flere hundre hundeforsikringer solgt forrige uke, har forsikringsselskapene fått mange nye kunder. Dersom noen av disse har en hund de frykter allerede kan være syk, er det dessverre for sent å håpe på erstatning.

OPPLEVER ØKNING: Pilen for salg av hundeforsikringer har pekt bratt oppover for Christian Haraldsen og Gjensidige. Foto: Gøril Furu / NRK

– Det blir som å tegne innboforsikring mens huset ditt brenner. Sykdom som oppstår i løpet av de første 20 dagene etter at du kjøpte forsikring, erstattes ikke, sier Haraldsen i Gjensidige.

Ved forsikring av en hund til en verdi på over 30 000 kroner, kreves det veterinærattest.

Selv med forsikring i god tid før et potensielt sykdomstilfelle, kan du likevel ende opp i et økonomisk og etisk helvete.

Slik som Axel Kobbeltvedt og familien opplever nå.

– Koster oss 10 000 kroner daglig

SYK: Hunden Lulu er et kjært medlem av familien. Foto: Privat

Lulu er en dachshund, og opplevde forrige torsdag det eierne absolutt ikke ønsket skulle skje. Blodig diaré og nedsatt allmenntilstand.

Hun ble rammet av symptomene som flere hunder i store deler av Norge har hatt, før de senere har dødd.

– Vi tok henne med til veterinær, og ble henvist videre til et dyresykehus i Oslo. Der ble hun satt på intravenøst, sier Axel.

Han har en forsikring som dekker utgifter opp til 30 000 kroner.

– Dyresykehuset ga beskjed om at det ville koste 10 000 kroner døgnet å ha henne der. Nå er vi på fjerde døgnet, og har begynt å punge ut fra egen lomme.

Nå er familien Kobbeltvedt i en svært vanskelig situasjon. Dyresykehuset sier at hunden er for syk til å sendes hjem. Med to små barn på henholdsvis 1,5 år og 10 dager hjemme, sier legene at syk hund i hus må unngås. Axel mener det er uforsvarlig å ha en potensielt smittefarlig hund utenfor isolasjon.

– Det har blitt amerikanske helsetilstander, jeg ante ikke at det kunne bli slik. Vi er helt rådville.

– Hvilke vurderinger gjør dere fremover nå, med tanke på hundens liv kontra den økonomiske belastningen?

– Det er vanskelig å sette pris på et familiemedlem. De færreste har råd til å ha en hund liggende slik, så noen tøffe vurderinger står foran oss.