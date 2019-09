Mattilsynets råd til hundeeiere

I Norge er det mellom 500.000 og 600.000 hunder. Nå er mange av eierne deres alvorlig bekymret for sine firbente venner etter at en ukjent hundesykdom trolig har tatt livet av flere hunder.

På en pressekonferanse søndag opplyste Veterinærinstituttet at det har kommet inn meldinger om syke hunder fra «store deler av landet», og det er funnet tegn til samme sykdom hos flere av hundene som er obdusert de siste dagene. Den konkrete årsaken til at en rekke hunder har blitt syke, er likevel ikke fastslått.

På grunn av den uavklarte situasjonen, anbefaler nå Mattilsynet hundeeiere med friske hunder om å blant annet begrense kontakten med andre hunder og holde seg til samme fôrtypen.

Mattilsynet offisielle råd til hundeeiere

Begrens nærkontakt med andre hunder, og hold hunden i bånd.

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Ta vare på maten

Hundeeiere med syke eller døde hunder bes om å ta vare på prøver av hva hunden har spist de siste 14 dagene, slik at man kan ta prøver av dette hvis blir nødvendig. Fôr er en av mange muligheter som undersøkes for å finne årsaken til de mange sykdomstilfellene.

Myndighetene håper at et spørreskjema sendt ut til landets veterinærer vil kunne gi en forklaring på den ukjente hundesykdommen. I skjemaet kartlegges det blant annet hvilke fôrtyper hunden har spist, i tillegg til hva slags godbiter og drikke hunden har fått.

Hundeeiere med friske hunder bes om å holde seg til samme fôrtypen. Foto: Øystein Økter / NRK

Seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud håper resultatene fra spørreskjemaene skal kunne avdekke hva som ligger bak.

– Vi går bredt ut og søker støtte fra utlandet. Vi håper vi skal få inn mest mulig data fra disse spørreskjemaene slik at vi kan få svar så fort som mulig, sier Tronerud.

Blant hundeeiere verserer rykter om både for og harepest som årsak til sykdommen, men Tronerud understreker at de ikke har noen konkrete holdepunkter ennå.

– Vi kan utelukke campylobacter og salmonella. Vi har heller ikke påvist rottegift og andre giftstoffer. Men det finnes toksiner i naturen som vi ikke kan utelukke, sier han.

Bruk samme fôr

I tillegg til Mattilsynets råd oppfordrer Tronerud hundeeiere til å være nøye med håndhygienen for å unngå smitte mellom dyr, dersom sykdommen skulle vise seg å være smittsom.

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør i Veterinærinstituttet, Jorun Jarp, forteller til NRK at man foreløpig ikke har holdepunkter for å si at et fôr er årsaken til at hundene blir syke, men at man likevel bør holde seg til samme fôrtypen.

– Det er viktig at man holder kontroll på hunden, og ikke slipper den løs på steder der det er ansamlinger av hunder. De som har friske hunder må holde seg til samme fôrtypen, sier Jarp.

Omtales av media verden over

Hundesykdommen har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og på BBC sine nettsider beskrives sykdommen som oppsiktsvekkende og mystisk.

Også New York Post omtaler sykdommen som mystisk, og situasjonen for hunder i Norge beskrives av avisa som «alvorlig».