To personer ble pågrepet på Dombås natt til lørdag.

Den ene personen erkjente i et fengslingsmøte i dag begge forholdene. Den andre ble sjekket ut av saken og løslatt.

Store skader

FORSØK: Sel kirke ble forsøkt påtent og ruter ble knust. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det var natt til 20. februar at Dombås kirke ble tent på. Kirken fikk store, innvendige skader i brannen og gjorde et sterkt inntrykk i lokalsamfunnet. Dombås kirke er en korskirke fra 1939. Den er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen.

Politiet ønsker kontakt med person sett på kirkegården

Bekymringen vokste seg større da det viste seg at også Sel kirke ble forsøkt påtent natt til 20. mars.

Sel kyrkje forsøkt påtent – fryktar det kan skje fleire plassar

Politiet gikk tidlig ut og fortalte at de ville undersøke om det var likhetstrekk mellom de to hendelsene.

De to personene ble pågrepet på Dombås i natt. Den ene ble i dag framstilt for varetektsfengsling i fire uker, og ifølge politiet innrømmet personen å stå bak begge forholdene.

Retten ga medhold i politiets begjæring.

– Mye gjenstår

STORE SKADER: Dombås kirke fikk store skader i brannen. Foto: Vigga Lokalavis

Den siktede mannen er i 20-årene og bor i Nord-Gudbrandsdal. Pågripelsen ble gjort på grunn av faren for nye ildspåsettelser og faren for bevisforspillelse.

Politiet understreker at det fortsatt står igjen mye etterforskning i saken, men at de ønsker å informere om pågripelsen tidlig fordi det har vært mye bekymring i lokalsamfunnet.

Politiadvokat Lars Rune Ringvik sier at pågripelsen er et resultat av et nitidig arbeid.

– Det er først og fremst kriminalteknisk arbeid som har brakt oss videre.

Han vil ikke kommentere den siktedes erkjennelse.

– Jeg vil ikke så tidlig i saken gå inn på hva han har forklart. Men det finnes tekniske spor og så må vi forholde disse med siktedes forklaring, sier Ringvik, som understreker at politiet må ha øye for at det mannen forklarer er riktig.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med mannens forsvarer.

MYE GJENSTÅR: Politiadvokat Lars Rune Ringvik sier at det står igjen mye etterforskning. Foto: Arvid Torsgard / NRK

Lettet biskop

Biskop Solveig Fiske sier at brannene har vært en stor belastning for lokalsamfunnet.

– Jeg er lettet nå som politiet trolig har tatt det som er brannstifteren, sier biskopen.

Hun vil takke alle som har stilt opp for medmennesker og kirka.

– Ikke minst alle frivillige som har stilt opp som vakt rundt kirkene, sier hun.