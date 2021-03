Nick Helgesen og Hans Christian Åkrel var på vei til en hytte like ved Lemonsjøen i Vågå lørdag kveld.

De to kameratene hadde kjørt fra Bergen, og ladet flere ganger på veien. De var nesten framme da bilen gikk tom for strøm.

– Vi bomma på innkjøringa og kjørte for langt. Vi hadde lite strøm igjen, og plutselig stod vi der, forteller Helgesen.

Heldigvis var ikke hytta langt unna. Men bilen ble stående over natten, i veibanen på fylkesvei 51.

El-bil gikk tom for batteri midt på fjellet og sperra vegen ved Lemonsjøen i timevis I TRAFIKKEN: El-bilen ble stående i veibanen nesten et døgn. Øvrig trafikk måtte passere skjøteledningen for å komme forbi.

Vakte oppsikt

Det er langt mellom ladestasjonene i Vågå, og neste morgen måtte turistene få hjelp av lokalbefolkningen.

Redningsmannen ble Øistein Formo. Han driver fjellstua Kalven Seter som ligger like ved der bilen hadde stoppet.

REDNINGSMANN: Øistein Formo var glad for å kunne hjelpe påsketuristene. Foto: Even Lusæter / NRK

– Jeg fikk rulla ut en skjøteledning, men tok det vel 12 timer før den var i gang igjen. Men det var ikke noe problem, elbiler er velkomne her, sier den blide redningsmannen.

Men at en provisorisk ladestasjon skulle ta plass midt på veien var det flere som stusset over.

Bilder av den utlada elbilen er delt mye på sosiale medium.

– Vi har fått det med oss og det er veldig flaut, sier Helgesen.

NAFs tips for lading av elbil Ekspandér faktaboks Det lurt å senke temperaturen i bilen. Da tappes batteriet saktere.

Hvis du er i tvil om du har nok strøm til å komme fram, gjelder det å være smart. Stiller du inn klimaanlegget på 20 grader vil det gi umiddelbar varme. Men dette trekker endel strøm. Setevarmere og eventuell rattvarme bruker mindre strøm enn et klimaanlegg som skal varme opp en stor kupé.

Bruk gasspedalen med omhu. Defensiv kjørestil sparer strøm. Kilde: NAF

Fv. 51: Like ved Lemonsjøen Fjellstue gikk bilen tom for strøm.

Skjer ikke ofte

Kompisene hadde leid bilen.

Og daglig leder hos Bergen Bilutleie, Erik Boge, fikk plutselig en travel formiddag med flere telefoner av folk som lurte på hvorfor det sto en bil og ladet midt i veien.

– Det er ikke så ofte dette skjer. De fleste som låner elbil er veldig flinke til å passe på at de har nok strøm, men man kan jo være uheldig, sier Borge.

Han mener at det ikke er problematisk å ta elbilen til påskefjellet.

– Men det er jo klart at hadde det vært en vanlig bensinbil så hadde det gått fortere å få den i gang igjen.

UVANLIG LADESTOPP: For å lade elbilen måtte det trekkes en skjøteledning tvers over veien. Foto: Even Lusæter / NRK

Politiet er kjent med hendelsen. Det ble ikke prioritert å sende ut patrulje til stedet fordi bilen ikke sto trafikkfarlig til.

– Det er ikke uvanlig at biler får motorstopp. I dette tilfellet sto bilen godt plassert i sitt kjørefelt etter hva vi fikk opplyst, sier operasjonsleder Øyvind Bakken til NRK.

– Rimelig komisk

Mesta AS har ansvar for at veiene i Vågå blir måkt og er kjøre klare. Prosjektleder Vidar Sanden måtte le da han så at bilen sto i midt i veien og ladet.

– Det hadde ikke kommet noe snø enda, så det var ikke noe stort problem. Men rimelig komisk var det jo at bilen ble stående i så mange timer. Jeg tror nok at de som hadde noe imot elbiler fra før fikk litt ekstra hold i det, sier Sanden.

Helgesen forteller at det tok nesten 12 timer å lade opp bilen nok til å kjøre til nærmeste ladestasjon tre kilometer unna. Da hadde bilen stått midt på veien et døgn.

– Jeg vil takke de lokale som kom og lånte oss skjøteledninger og fant stikkontakt. Vi fikk veldig god hjelp, sier Helgesen.