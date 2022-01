Mandag formiddag møtte bondeorganisasjonene finansministeren til krisemøte om strømprisen.

Nå er det klart at regjeringen kommer med en hjelpende hånd. De vil kompensere strømutgifter for både jordbruket og veksthusnæringen.

Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, men taket settes høyere. Satsen blir dermed 55 prosent for desember, og 80 prosent for januar til og med mars.

– Jeg har nå svart på den akutte situasjonen jordbruket står midt oppe i, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Utbetales fra slutten av februar

Hun påpeker at det har vært en betydelig økning i strømkostnadene, og at det for jordbruket kommer i tillegg til økning i rekke andre kostnader.

– Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig, og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier Borch.

For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/mnd, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/mnd. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

TILFREDS: Leder for Norsk bonde- og småbrukarlag Kjersti Hoff er glad for at regjeringen kommer med en strømpakke. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Leder i Norsk bonde- og småbrukerlag, Kjersti Hoff, mener tiltaket fra regjeringen er en gladmelding.

– Det er veldig bra at regjeringen nå svarer på de kravene vi har hatt. Det vil hjelpe på den akutte strømprisøkningen for de som har stort forbruk nå.

Hun sier det gjelder spesielt husdyrproduksjon som gris, kylling, egg og melkeku, samt veksthusnæringen.

Fornøyd – men krever mer

Men selv om hun er glad for at ordningen for strøm kommer på plass, etterlyser hun flere grep for å hjelpe den totale kostnadsveksten i næringen.

Hun sier at det er mange som sliter med høyere kostnader enn tidligere.

– Jordbruket trenger kompensasjon for andre kostnadselementer også. Det er stor økning når det gjelder pris på gjødsel, kraftfor og plast. Vi frykter at det kan bli redusert matproduksjon denne sesongen på grunn av kostnadsøkning.

Hun legger til at det må skje før jordbruksoppgjøret i april.

– L ikviditetssituasjonen er svært krevende

Borch sier at de jobber for å hjelpe næringen også på andre måter enn via strømpakke.

– Samtidig arbeides det nå med omfattende grunnlagsmateriale foran de viktige jordbruksforhandlingene i april. Der vil det totale kostnads- og inntektsbildet for næringen være et sentralt tema.

Men hun mener strømpakken er et viktig bidrag til å hjelpe bøndene i en trang økonomisk situasjon.

– Likviditetssituasjonen er svært krevende for mange bønder. Det har derfor vært viktig for meg å komme med gode løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen.

