– Det er vemodig. Neste fredag kan bli siste gang jeg får inn kylling her.

Kyllingbonde Thor Ove Vistnes på Randaberg har bestemt seg: Han vil heller legge ned driften enn å produsere kylling med dagens priser.

Det er nemlig ingen vits: Vistnes sier han i dag knapt klarer å tjene ei krone

– Jeg kan ikke skru av strømmen når det er dyrt, det må stå på. Og så har gassprisen doblet seg, og nå har vi også fått beskjed om at kraftforprisene stiger, for kraftfor er laget av blant annet gass. Så nå løper utgiftene løpsk, sier han.

Vi treffer Vistnes mens han spyler ned kyllinghuset på gården.

Kyllingbonde Thor Ove Vistnes spyler ned kyllinghuset. Hvis han ikke får mer penger for kyllingene, truer han med å stenge ned driften. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Her var det nettopp stappfullt. 20.300 kyllinger er akkurat levert til Den Stolte Hane.

Mener det er en hån

På grunn av strømprisene tilbyr Den Stolte Hane 33 øre mer per kylling til sine bønder, i en avtale som ble inngått i desember.

En hån, mener Vistnes, som krever 80 øre ekstra for å dekke utgiftene.

– Jeg synes det arbeidet som jeg gjør er verdt å betales for, for at vi skal ha en trygg og god norsk mat.

Vistnes hevder imidlertid at et opprør er på gang – at 15 kyllingbønder på Jæren vurderer å følge etter og gjøre som ham.

NRK har pratet med et par av dem.

– Dette er seigpining dette her, sier kyllingbonde Jarle Hole til NRK.

Hole og Vistnes får støtte fra nestleder i Norsk Fjørfelag, Tone Steinsland.

Tone Steinsland, nestleder i Norsk Fjørfelag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er en fortvila situasjon våre medlemmer står i, og vi har full forståelse for at de sier ifra. Vi har også sagt ifra, både til staten og i media, om at bonden kan ikke stå med disse kostnadene aleine, sier nestlederen.

Hvis bøndene på Jæren gjør alvor av truslene, vil norske forbrukere merke det, ifølge Steinsland.

Kontant nei

Glem det, er beskjeden fra Den stolte hane. De har gitt kyllingbonde Vistnes et ultimatum: Enten produserer du kylling for dagens pris, eller så sier vi opp avtalen.

«Med økningen gir DSH våre kyllingprodusenter på Jæren den beste totaløkonomien av alle, og de får både høyere prisøkning og høyere totalpris enn i markedet for øvrig.», skriver Erik Nielsen i en e-post til NRK, han er ansvarlig for råvareforsyning i Den Stolte Hane.

Sånn skal det se ut hos en kyllingbonde, men nå er strømmen så dyr at flere bønder på Jæren skal være klare for å legge ned. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Steinsland mener situasjonen er alvorlig og håper på løsning om kort tid.

– Det er flere ting som kan skje, enten kan staten komme på banen og gjør noe med de hinsides energiprisene, ellers kan vi gå ut i markedet og få litt høyere pris for kyllingen, sier hun.