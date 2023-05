Det mener Vestre Innlandet tingrett.

Retten har nå dømt den 46 år gamle mannen til overføring til tvungent psykisk helsevern. I praksis betyr det at han vil få behandling på en lukket psykiatrisk institusjon.

Retten har konkludert med at tiltalte var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

«Dette er grusomme handlinger som det er vanskelig å se for seg at ville blitt utført av en med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne», står det i dommen.

Dommen er enstemmig.

Utilregnelig og farlig

Det var om kvelden 1. august i 2022 at politiet fikk melding om knivstikking i et boligkompleks på Otta i Sel kommune i Innlandet.

Et par i 80-årene ble drept i sitt eget hjem.

Mannen ringte selv til politiet og fortalte hva han hadde gjort.

Under rettssaken sa de rettspsykiatrisk sakkyndige at det er stor gjentakelsesfare om mannen slippes løs i samfunnet i dag. Selv inne på en institusjon vil det i lang tid være høy risiko for voldsbruk, mener de.

– Risikoen for nye, voldelige handlinger er svært høy.

Retten mener det er bevist at det er nærliggende og reell fare for at tiltalte vil kunne begå nye og alvorlige handlinger.

I dommen står det at knivdrapene og likskjendingen var uten noen form for rasjonelt motiv.

Innlagt på Otta

Den dømte har en langvarig historie med psykisk sykdom. Han har slitt med slik sykdom i over 25 år.

Han var blant annet innlagt på Bredebygden psykiatriske sykehus, en nå nedlagt institusjon på Otta.

Statsforvalteren i Innlandet har gransket om Sykehuset Innlandet og Sel kommune ga et forsvarlig helsetilbud til mannen forut for drapene.

Statsforvalterens konklusjon er at det ikke har vært brudd på helselovgivningen og at helsehjelpen var gitt «i tråd med god praksis».

Partene enige

Under rettssaken la aktor, statsadvokat Torbjørn Klundseter, ned påstand om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

– Han har en meget alvorlig psykiatrisk sykdom, og er på det nærmeste behandlingsresistent, sa Klundseter.

Mannens forsvarer, advokat, Anders Bjørnsen, ba om frifinnelse for drapet.

Han begrunnet det med at tiltalte forklarte at det ikke var han selv, men sykdommen, som fikk ham til å utføre drapene.

Bjørnsen er for øvrig enig i at 46-åringen trenger psykisk helsehjelp under tvang.

Mannen er i tillegg dømt til å betale nesten 400.000 kroner tilsammen i erstatning til de etterlatte.

Stygg drapsstatistikk

I dommen bemerker Vestre Innlandet tingrett at hvert tredje drap i Norge begås av alvorlig psykisk syke personer.

Retten stiller spørsmål om hva som må gjøres for å hindre at alvorlig psykiske mennesker i Norge utfører slike grusomme handlinger.

«Det er ikke rettens oppgave å ta stilling til hva som kunne vært gjort annerledes. Ingen kan heller gi et entydig svar. Til det er problematikken for komplekst og sammensatt. Ingen enkelt person i kretsen rundt tiltalte kan lastes for drapene. Som samfunn må en imidlertid kunne spørre seg om vi har et godt nok system for i tide å fange opp de mest alvorlig psykisk syke og beskytte samfunnet mot at slike grufulle handlinger skjer. Bevisføringen i denne saken etterlater et bestemt inntrykk av at vi som samfunn fortsatt har en vei å gå», står det i avslutningen av dommen.