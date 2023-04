– Risikoen for nye, voldelige handlinger er svært høy.

Det er konklusjonen i den rettspsykiatriske rapporten mot den tiltalte i Otta-drapssaken.

På den fjerde og siste rettsdagen la spesialist i psykiatri, Terje Tørrisen, og psykolog, Monica Flermoen, fram sin rapport.

De er ikke i tvil om at den tiltalte 46-åringen har behov for langvarig psykiatrisk behandling.

– Meget alvorlig psykiatrisk sykdom

Heller ikke aktor, Torbjørn Klundseter, la skjul på at han mente den tiltalte utgjør en stor fare for samfunnet dersom han ikke holdes innlagt på institusjon.

– Påstanden fra påtalemyndighetens side er at tiltalte overføres til tvungent psykisk helsevern.

Klundseter mener gjentakelsesfaren er stor for den tiltalte. I sin sluttprosedyre sa han at ofrene uten tvil virker å være tilfeldige, noe også den tiltalte sa i sin forklaring.

– Han har en meget alvorlig psykiatrisk sykdom, og er på det nærmeste behandlingsresistent. Han har aldri blitt symptomfri for lidelsen han lider under, sa Klundseter.

Ber om frifinnelse

Mannens forsvarer, Anders Bjørnsen, er enig i at hans klient er en person som trenger psykisk helsehjelp under tvang, men at tvungent psykisk helsevern er i strengeste laget.

Bjørnsen la i sin prosedyre vekt på at klienten hans ikke selv har skyld i sykdommen han har. Klienten har i over 20 år hatt diagnosen paranoid schizofreni.

– I tillegg til at han er et sykdomsoffer, så har han også gjort en innsats for å avverge denne handlingen. Selvsagt innen hans begrensede evne, men han har rent faktisk gjort andre oppmerksom på at han har fått visse tanker og ønsket seg innleggelse som et resultat av det, sa Bjørnsen i innledningen av sin prosedyre.

Bjørnsen mener også at hans klient skal frifinnes for den første tiltaleposten, som omhandler drap av ekteparet. Grunnen er at tiltalte har forklart at det ikke var han selv, men sykdommen, som fikk ham til å utføre drapshandlingene.

– Viser ikke følelsesuttrykk for handlingen

– Han trenger svært langvarig behandling i institusjon, sa Tørrisen under framleggelsen den rettspsykiatriske rapporten. .

De har gjennomført flere intervjuer med den tiltalte, og også observert den tiltalte underveis i rettssaken. De er klare på at det er snakk om en svært syk person.

Terje Tørrisen, spesialist i psykiatri, og Monica Flermoen, psykolog, har vurdert den tiltalte. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Han viser ikke et eneste følelsesuttrykk for den forferdelige handlingen, det er helt tomt. Det viser også alvorligheten i dette her, fortalte Tørrisen.

Det var 1. august i 2022 at mannen i 40-årene tok seg inn i boligen til et ektepar i 80-årene i Blekalia på Otta.

I løpet av få minutter utførte han drapene og likskjendingen. I retten har mannen forklart at han i en periode før handlingen var redd for at han kom til å utføre en alvorlig handling.

Han fortalte at han har hatt en indre kraft som har fortalt ham at han skulle drepe noen for å frigjøre seg selv fra djevelen.

Kort tid etter hendelsen ringte mannen selv til politiet og fortalte at han hadde drept to personer.

Aktor Torbjørn Klundseter og tiltaltes forsvarer, Anders Bjørnsen, i samtale i Vestre Innlandet Tingrett. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Utgjør stor risiko for samfunnet

Underveis i rettssaken har flere ansatte innen psykiatrien, som har behandlet den tiltalte både før og etter pågripelsen, at de mener mannen utgjør en stor risiko for andre dersom han kommer ut i samfunnet nå.

Ifølge de to oppnevnte rettspsykiaterne, vil det gå mange år før man finner en behandlingsform som fungerer godt nok for tiltalte.

De er klinkende klare, og enige med sine kolleger, i at det er stor fare for at tiltalte ville utført nye voldelige handlinger dersom han slipper ut i samfunnet.

– Den er svært høy, og han trenger veldig langvarig behandling.

Den tiltaltes forsvarer, Anders Bjørnsen, ville vite om rettspsykiaterne kunne si noe om sinnstilstanden til hans klient under drapshandlingen.

– Han var kjempepsykotisk. Måten han gjør denne forferdelige handlingen på er basert på psykosen.

Stiller spørsmål ved helsehjelp

Underveis i rettssaken har den tiltaltes helsesituasjon vært et sentralt tema. Tiltalte selv ønsket i tiden før drapene å bli lagt inn ved Reinsvoll psykiatriske sykehus, men fikk ikke plass. I stedet ble han innlagt ved DPS Lillehammer, og var der i ti dager.

Et av spørsmålene som har blitt stilt under rettssaken, har vært om tiltalte fikk den hjelpen han hadde behov på før han begikk drapene.

Statsforvalteren i Innlandet har tidligere vurdert om mannen fikk forsvarlig oppfølging fra Sykehuset Innlandet HF og Sel kommune. De har også vurdert om samhandlingen dem imellom har vært forsvarlig.

Statsforvalteren konkluderte med at det ikke var begått brudd på helselovgivingen, og at helsehjelpen var gitt «i tråd med god praksis».

I sin prosedyre stilte aktor spørsmål ved konklusjonen i rapporten.

– Noen har ikke klart å fange opp farligheten i lidelsen eller forverringen i tilstanden.