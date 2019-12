Død ulv var forgiftet

Den døde ulven inneholdt spor av etylenglykol som er vanlig for eksempel i frostvæske. Utlagte kjøttbiter som ble funnet i samme område i desember 2018 inneholdt det samme stoffet.

– Svært alvorlig

Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Utlagte giftåter rammer tilfeldig, og har et stort skadepotensiale for både rovvilt og hunder. I tillegg kan det påføre dyr store lidelser ved inntak, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet.

Han opplyser at politiet ikke har noen mistenkte i saken.

– Vi vil be folk være oppmerksomme og melde ifra hvis noen skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette, sier han.

Oppdaget av turgåer

Saken fra desember er heller ikke oppklart. Det forgifta kjøttet ble den gang oppdaget av en turgåer med hund like ved Skårsjøen på kommunegrensa mellom Våler og Åsnes nyttårsaften 2018. Han så ferske bilspor på nysnø i skogen og stusset litt på dem. Han så at det var noen som hadde gått ut fra bilen og ut i terrenget. Der fant hunden det giftige kjøttet. Turgåeren varslet Statens Naturoppsyn og politiet.

Området det er funnet gift er i området der det såkalte Kynna-reviret holder til.