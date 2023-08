Ekstremværet «Hans» flytter seg for øyeblikket gjennom Sverige og har allerede sørget for omdirigering og forsinkelser i fly- og ferjetrafikken, samt stengte veger i nabolandet.

Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge, noe som er høyeste farenivå for regn. Enkelte steder vil det kunne bli det kraftigste på 25 år.

Ifølge foreløpige varsler er det Innlandet som blir sentrum av ekstremværet, som begynner å treffe Norge for alvor mandag kveld.

– De største konsekvensene vil vi få når vi kommer over midnatt til i morgen, sier meteorolog Håkon Mjelstad hos Meteorologisk institutt til NRK mandag morgen.

Kan ramme hardest vest i Innlandet

Meteorologen forteller at det virker som det er Oppland-delen av fylket som får det verste været.

Allerede er Dovrebanen mellom Hamar og Dombås stengt, og Rørosbanen mellom Hamar og Støren.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier at banene stenges fordi de ikke kan garantere for sikkerheten for de reisende med et så alvorlig farevarsel.

Vestfoldbanen mellom Drammen og Sande er stengt mandag morgen på grunn av et tre over sporet.

Det er ikke sikkert når banene åpner igjen.

Innlandstrafikk har innstilt fire bussruter i Gudbrandsdalen, som en følge av ekstremværet.

Disse utfordringene skapet «Hans»:

Vestfoldbanen er stengt mellom Drammen og Sande

Rørosbanen er stengt mellom Hamar og Støren

Dovrebanen er stengt mellom Hamar og Støren

Innlandstrafikk innstiller bussruter 201, 202, 203 og 205.

Fjord Line har kansellert sin avgang fra Kristiansand til Hirtshals klokken 15.00 mandag ettermiddag på grunn av ekstremværet

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Gjør forberedelser

Kommuner og aktører gjør forberedelser i forkant av de store nedbørsmengdene som er meldt.

I Stranda kommune har kriseledelsen gått ut med en sterk anbefaling til cruiseoperatørene i Geiranger og Hellesylt.

– Vi har bedt de begrense aktiviteten så langt som det er mulig. Aller helst vil vi ikke ha folk hverken på vegene eller i terrenget disse to dagene, så lenge situasjonen er som den er.

Det sier ordfører Jan Ove Tryggestad. De sendte ut melding til operatørene søndag kveld. Han understreker at det ikke er akutt fare nå på morgenen, men de vil være føre var.

– Vi har sett hva som skjedde i Romsdal. Jordskred i dette terrenget kan få fatale følger, i tillegg til at det kan stenge vegene fysisk. Vi prøver å varsle folk på en ryddig måte, og håper flest mulig tar hensyn.

Øyafestivalen starter også denne uka. PR-ansvarlig for festivalen Jonas Prangerød sier at de gjør en fortløpende vurdering av situasjonen.

– Vi har tiltak i bakhånd hvis det skulle være nødvendig. Uansett så setter vi inn alle ressurser for å kunne ta imot publikum på normal måte på onsdag, sier han.

Anbefaler hjemmekontor

Det er varslet at det kan komme opp mot 80–100 millimeter med regn i løpet av døgnet. Fylkesberedskapssjef i Innlandet fylkeskommune, Asbjørn Lund, sier at alle berørte må være forberedt.

– Vi er bare i starten slik varselet foreligger, det er fortsatt veldig vanskelig å si hvor nøyaktig det blir verst. Her er det bra at alle er forberedt, sier Lund.

Hva bør folk gjøre?

– Vi har gått ut med råd om at man kanskje bør vurdere hvordan man beveger seg, for hvis det kommer så mye som det er varsla om så blir nok veger stengt, sier Lund.

– Jobb fra hjemmekontor hvis man kan, og vurder om man virkelig trenger ut for å reise i dag og i morgen, sier han.

En annen ting beredskapssjefen trekker fram er å sikre verdier, som for eksempel å flytte opp ting fra kjelleren.