17. november for tre år siden smalt det hos metallfabrikken Metallco på Eina i Vestre Toten i Innlandet. To personer omkom i den kraftige eksplosjonen.

Fredag ble daværende daglig leder Terje Lofthus dømt til 10 måneders ubetinget fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven.

Styreleder i bedriften ble dømt til en bot på 120.000 kroner.

Bedriften Metallco Aluminium AS ble dømt til en foretaksbot på 1 million kroner.

KRAFTIG BRANN: Det var kun ruiner igjen etter at smelteovnen ved Metallco-anlegget eksploderte. Metallco på Eina smelter metall og støper det til barrer som selges videre til bedrifter. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK luftfoto

Ikke god nok sikkerhet

Daglig leder ble dømt for å ikke ha tatt nok ansvar for sikkerheten for de ansatte.

Ifølge dommen baserte Metallco Aluminium seg i for stor grad på at de ansatte gjorde jobben sin godt nok.

Det står videre at man i for liten grad tok høyde for at mennesker gjør feil.

Tidligere daglig leder erkjente ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene da rettsaken startet i Gjøvik tingrett i begynnelsen av januar.

Deler fra fabrikken ble kastet 70 meter

Det var den 17.november i 2017 at smelteovnen ved fabrikken på Eina eksploderte. Eksplosjonen var så kraftig at deler fra fabrikken ble funnet opptil 70 meter unna.

Det var fire ansatte på jobb da ulykken skjedde rett før klokka 0630 om morgenen. Amrit Adhikari og Sverre Aandahl omkom umiddelbart i eksplosjonen.

De to andre arbeiderne berget seg ut i live.

Eksplosjonen var så kraftig at den slo ut på Norsars seismologiske målere 20 kilometer unna. Det tilsvarte energi fra et jordskjelv av magnitude 1.

MINNER: Mange hadde lagt ned roser og lykter ved inngangen til bedriften, for å minnes de som døde. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Svært skuffet over dommen

Det var Økokrim som tok ut tiltalen i saken. Aktor Marianne Djupesland sier hun er tilfreds med at Tingretten har dømt både daglig leder, styreleder og foretaket.

– Dommen viser at bedrifter må sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Vi noterer at retten mener det var en overordnet mangel på sikkerhetskultur ved bedriften, sier hun.

Djupesland legger til at det er prinsipielt viktig at også styreleder er dømt.

– Vi håper dette kan ha en forebyggende effekt, slik at sikkerhet også løftes inn i styrerommene, sier hun.

TILFREDS: Aktor Marianne Djupesland sier det er viktig at retten legger vekt på at mennesker gjør feil, og at det derfor er viktig med gode rutiner for å unngå ulykker. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Mannens forsvarer, Christian B. Hjort, sier til NRK at hans klient er skuffa over dommen.

– Han er uenig i tingrettens vurderinger. Han har gjennom et langt arbeidsliv i bedriften vært med på å utvikle rutiner som skal sikre mot denne type hendelser. Sikkerheten har stått i høysetet gjennom alle år, noe også mangeårig skadefri praksis er en bekreftelse på, sier Hjort.

Hjort sier at de nå vil gå igjennom dommen sammen, for å diskutere spørsmålet om anke.

Kaldt vann i smelteovnen

NRK gikk gjennom flere granskingsrapporter etter ulykken.

Ifølge rapportene skjedde eksplosjonen da kaldt vann kom inn i smelteovnen.

Når kaldt vann kommer i kontakt med smeltet metall, blir det dannet vanndamp.

Og inne i smelteovnen ble trykket av vanndampen så stort at det endte med en enorm eksplosjon.

Ifølge en av rapportene var eksplosjonen like kraftig som en med ti kilo sprengstoff.

Arbeidstilsynet fant flere brudd på Arbeidsmiljøloven hos Metallco.

Mangelfull risikovurdering av arbeidsprosesser knyttet til omsmelting av aluminium.

Mangelfulle driftsrutiner for mottak, kontroll og håndtering av råvarer for omsmelting.

Mangelfull opplæring av arbeidstakere.