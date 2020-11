17. november for tre år siden smalt det hos Metallco på Eina. To personer omkom i den kraftige eksplosjonen. I dag, litt over tre år etter ulykken, startet rettssaken i Gjøvik tingrett.

Daglig leder hos Metallco på Eina, Terje Lofthus, står tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven. Blant annet dreier det seg om at han som øverste leder hadde ansvaret for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Påtalemyndigheten mener det ikke var tilstrekkelig sikkerhet knyttet til arbeidet, og har derfor tiltalt Lofthus.

Han risikerer fengsel i inntil tre år.

Nekter straffskyld

Lofthus erkjente ikke straffskyld på noen av tiltalepunktene da tiltalen ble opplest i retten i dag.

Dronebildene etter eksplosjonen viser de enorme skadene. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK luftfoto

Metallco på Eina smelter metall og støper det til barrer som selges videre til bedrifter.

I sitt innledningsforedrag sa aktor Marianne Djupesland at de mener bedriften har håndtert metallavfallet på feil måte i flere ledd.

– Samlet sett er det alvorlig, sa Djupesland.

Brannmann blant de første på stedet

Smellet om morgenen 17. november 2017 kunne høres over store deler av Toten.

– Da jeg nærmet meg Eina sentrum så jeg lyskula over granbuskene. Det er ganske høy skog der, så jeg tenkte at dette var alvorlig, sier Tore Granlund.

VAR PÅ STEDET: Innsatsleder i Vestre Toten brannvesen, Trond Granlund, var blant de aller første som ankom ulykkesstedet. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Innsatslederen i Vestre Toten brannvesen var en av de første på stedet. Det som møtte ham var et inferno i flammer og to savnede arbeidere.

Selve bygget så ut som en krigssone.

– Jo mer tiden gikk, jo mer skjønte vi at det ville bli vanskelig å finne dem i live, sier Granlund.

Slo ut på jordskjelvmåler

Det var fire ansatte på jobb ved bedriften da ulykken skjedde ved 06:20-tiden. Amrit Adhikari og Sverre Aandahl omkom umiddelbart i eksplosjonen.

De to andre arbeiderne berget seg ut i live.

Eksplosjonen var så kraftig at den slo ut på Norsars seismologiske målere 20 kilometer unna. Det tilsvarte energi fra et jordskjelv av magnitude 1.

UTSLAG: Norsar målte utslag både på den seismologiske og infralyd-målerne sine. Foto: Norsar

Også ovnsdøra på 2,5 tonn fikk merke de enorme kreftene. Den havnet 30 meter fra smelteovnen.

NRK har gått gjennom flere granskingsrapporter etter ulykken.

Ifølge disse skjedde eksplosjonen da kaldt vann kom inn i smelteovnen. Når kaldt vann kommer i kontakt med smeltet metall, blir det dannet vanndamp. Og inne i smelteovnen ble trykket av vanndampen så stort at det endte med en enorm eksplosjon.

Ifølge en av rapportene var eksplosjonen like kraftig som en med ti kilo sprengstoff.

Avdekket manglende risikovurdering

KRAFTIG BRANN: Det oppsto en kraftig brann etter eksplosjonen. Brannvesenet brukte hele dagen på å slukke den kraftige brannen. Foto: Vestre Toten Brann og Redning

Arbeidstilsynet har funnet flere brudd på Arbeidsmiljøloven hos Metallco.

Mangelfull risikovurdering av arbeidsprosesser knyttet til omsmelting av aluminium.

Mangelfulle driftsrutiner for mottak, kontroll og håndtering av råvarer for omsmelting.

Mangelfull opplæring av arbeidstakere.

Mandag må selskapets daglige leder, Terje Lofthus, møte i retten. Han er tiltalt for brudd på to punkter i arbeidsmiljøloven.

Strafferammen er fengsel i inntil 3 år, sier statsadvokat Marianne Djupesland.

Både styreleder Tord Linnerud og selskapet Metallco fikk forelegg etter ulykken. Ingen av partene har erkjent straffskyld. Dermed er begge forholdene nå en del av rettssaken.

SKADER: Bildene etter eksplosjonen viser hvor enorme krefter som var i sving. Foto: Vestre Toten Brann og Redning

Pårørende håper på svar

Bistandsadvokat André van der Eynden representerer de to enkene. Han sier at de har hatt det tungt i de tre årene etter ulykken.

Nå håper de pårørende at den rettssaken vil gi dem svar.

– De lurer jo på hva som skjedde. Og om noen har et ansvar for hva som skjedde. Det har selvsagt vært en tung periode, sier van der Eynden.

Toten i dag skriver at Metallco AS har innfridd kravene til de etterlatte og skadde.

– Det har gått lang tid å få en avklaring på saken som har vært etterforsket hos politiet. Det er tre år siden 17. november 2017. Det sier seg selv at når det tar så lang tid uten å få svar, så blir man stående og etterspørre de, sier han.

NRK har vært i kontakt med Christian B. Hjort som er forsvarer for Terje Lofthus.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker vi ikke å kommentere noe før rettssaken, sier Hjort.