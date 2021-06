Riksvei 3 er en hovedfartsåre mellom Trondheim og Oslo med stor trafikk. Ifølge vegvesenet tar veldig mange lite eller ikke noe hensyn til de som jobber der. Nå kommer også sommertrafikken.

Ved Tingstadbekken bru på Hanestad har det blitt direkte farlig.

Vegvesenet har prøvd det meste for å få folk til å senke farten, men ingenting nytter.

Midtdeleren ble fullstendig knust. Foto: Statens vegvesen

– Vi har gjort vegen smalere med innsnevringer. Vi har satt ned fartsgrensa og vi har prøvd å sette opp midtdeler, sier prosjektleder Vegar Jermund Antonsen i drift og vedlikehold.

Midtdeleren ble satt opp om kvelden og ble kjørt i filler i løpet av natta.

– Delene lå spredt ut over området morgenen etter. Det tyder på at det har vært et kjøretøy med stor fart som enten ikke har sett refleksene eller som bare har kjørt rett gjennom dem da, sier Antonsen.

Forkastelig

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Guttorm Tysnes. Foto: Mats Sparby / NRK

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Guttorm Tysnes synes det er håpløst at bilistene ikke tar hensyn.

– Det er forkastelig. De som jobber der er jo der for at det skal bli bedre etterpå, sier Tysnes.

Men nå må vegvesenet ty til uvanlige tiltak for å bremse trafikken.

De har ansvar for framkommeligheten for bilistene mens de jobber, men ansvaret for arbeidernes sikkerhet veier tyngre.

– Vi har hatt gjentatte uønskede hendelser med høy fart på bilister gjennom anleggsområdet, så nå ser vi oss nødt til å sette inn mer drastiske tiltak.

Dermed blir det lysregulering.

Noen ødelegger for mange

Lysreguleringen kommer på plass 16. juni. Det er sjelden at det brukes når det jobbes ved siden av vegen.

En slik midtdeler ble kjørt ned og ødelagt. Foto: Statens vegvesen

– Det er jo litt spesielt. Normalt pleier man å bruke lysregulering som et tiltak når man arbeider i selve vegen. Men her bruker vi det som et rent fartsdempende tiltak, sier Vegar Jermund Antonsen.

Les også: Lager fartshumper for å beskytte arbeiderne

Lastebileier-forbundet er kjent med at det er både privatbilister og yrkessjåfører som kjører for fort i vegarbeidsområdet.

De har tett dialog med prosjektledelsen i vegvesenet og har sendt ut melding til alle sine medlemmer med beskjed om å ta hensyn.

– Det er synd at noen få ødelegger for mange. Det blir vanskeligere og tar lengre tid for alle å komme fram, sier regionsjef Guttorm Tysnes.