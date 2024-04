Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En eksplosjon skjedde på verandaen utenfor en leilighet i Elverum mandag kveld, og beboeren er siktet for brudd på Lov om brann- og eksplosjonsvern.

Beboeren ble lettere skadd og kjørt til legevakt, men er skrevet ut uten alvorlige skader.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet og etterforsker saken.

Det var en relativt liten gassbeholder som eksploderte. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Eksplosjonen førte til at deler av verandaen ble ødelagt, og at store mengder glass falt ned på bakken.

– Jeg kan bekrefte at beboeren er siktet for brudd på Lov om brann- og eksplosjonvern, sier etterforskningsleder ved Elverum politistasjon, Roger Næss.

Han sier at etterforskningen så langt har avdekket at han har prøvd å varme opp noe eller smelte noe på verandaen.

Dette har da blitt for varmt og tatt fyr. Kort tid etter eksploderte gassbeholderen.

Politiet etterforsker eksplosjonen. Det er for tidlig å si hva som er årsaken til eksplosjonen. Det lå glassrester fra verandaen hele åtte meter ut fra veggen. Foto: Stein Eide / NRK

Kjørt til legevakt

Beboeren ble lettere skadd, og fraktet til legevakt. Seinere på dagen ble han utskrevet.

Han forteller at beboeren har erkjent de faktiske forhold, men ikke erkjent straffskyld.

Etterforskningslederen sier at dette var en relativt liten gassbeholder.

NRK har vært i kontakt med beboeren i leiligheten, men han ønsker ikke å uttale seg. Brannvesenet vil heller ikke si noe om årsaken, og henviser videre til politiet.

Skremmende for andre beboere

– Dette er litt skremmende, sier Roy Næss.

Han bor i en av naboblokkene til der det smalt mandag kveld.

Næss hørte ikke selve smellet, men ble ringt opp av en nabo like etter eksplosjonen.

– Jeg gikk ut og så at deler av verandakonstruksjonen bare hang utenfor.

Roy Næss bor i en av naboblokkene til der det eksploderte mandag kveld. Foto: Stein Eide / NRK

Eksplosjonen skjedde i et bygg med i alt 29 leiligheter i 20-tiden mandag kveld.

– Det er sjokkerende om en så kraftig eksplosjon kan skje med en så liten gassbeholder, sier Stig W. Jørgensen, nestleder i Mastmoen borettslag.

Stig W. Jørgensen er nestleder i styret i Mastmoen borettslag. Foto: Stein Eide / NRK

Det er bare flaks at ingen ble skadd, sa politiet etter en lignende eksplosjon tidligere i vinter.

Selv små beholdere er farlige

Brit Skadberg, seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier at selv små beholdere kan gi en eksplosjonsartet brann.

– Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller i et lukket rom uten lufting, vil gassen samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer.

Hun sier at den tryggeste måten å oppbevare gassbeholdere på, er utendørs og over bakkenivå.

– Oppbevar gassbeholdere stående på stabilt underlag. Det må ikke være for varmt, og sørg for god avstand til brennbare materialer og tennkilder.

Brit Skadberg, seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: DSB

Skadberg sier at regelverket kun tillater maks to beholdere per boenhet, og at hver av disse må være under 11 kg.

Hun sier også at ethvert borettslag selv kan lage egne regler som er strengere enn dette.