Ingen personer skal ha vært i nærheten av propanbeholderen på 1 kilo, men to beboere på adressen sees til av ambulanse.

– Beboerne var heldigvis ute da det smalt, de er uskadet, sier brannmester i Vestfold Interkommunale Brannvesen, Steinar Holm.

Han sier de har kontroll. Det er materielle skader på to vinduer, en loftsluke og en komfyr.

– Det har vært en eksplosjon i et kokeapparat med en mindre gassbeholder. Trykkbølgen har vært så kraftig at to store stuevinduer er blåst ut, sier Holm.

Paradoksalt nok sto plantene i vinduskarmen uskadd igjen.

Det er tydelig at trykkbølgen har vært kraftig som følge av eksplosjonen. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Jon Terje Staheli sier at det var flaks at de to som bodde i eneboligen var ute da beholderen eksploderte.

– Det er ingen indikasjon på at de merket noe og gikk ut, så dette handler om flaks.

Han sier eneboligen er preget av eksplosjonen.

– Vi ser at det har vært en trykkbølge. Gassbeholderen var på kjøkkenet. Inne i stuen som er separert fra kjøkkenet er det blåst ut store vinduer på 3 ganger 1,5 meter, sier han.

Gnist fra et elektrisk produkt

Det bærbare kokeapparatet var ikke i bruk da lekkasjen oppsto. Apparatet har en gassbeholder på 227 gram – på størrelse med en sprayboks, og er kun beregnet på bruk utendørs, ifølge brannvesenet.

Steinar Holm er brannmester i VIB. Foto: Privat

– Vi vet ikke hva som har antent gassen. Ved «riktig» blanding gass eller luft kan en gnist fra et elektrisk produkt, som kjøleskap eller panelovn når termostaten slår inn, være nok til at det smeller, sier brannmesteren.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.44.