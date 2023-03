Et ekspertutvalg har vurdert rettssikkerheten for barn og foreldre i alle ledd av barnevernets arbeid.

– Vi ser alvorlig på situasjonen, sa leder for Barnevernsutvalget Marit Skivenes da hun overleverte rapporten til barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Utvalget mener at situasjonen i barnevernet er «alvorlig og presserende». Særlig for barn som må flytte i fosterhjem og på institusjon.

Altså alvorlig for de barna som har størst behov for hjelp fra barnevernet.

Store krav til rettssikkerhet

Barnevernsutvalget slår fast at barns rett til medvirkning ikke blir godt nok ivaretatt.

Barna får ikke den informasjon de trenger. Og de får heller ikke sagt sine meninger på en trygg måte, skriver utvalget.

Barnevernloven åpner for svært inngripende tiltak. Dette stiller store krav til i ivareta rettighetene både for barn og foreldre.

Rapporten hander om de mest krevende sakene i barnevernet – saker der barnet flyttes ut av hjemmet.

Oppdraget kom etter at Den europeiske menneskerettsdomstolen mente at det i flere norske barnevernssaker ikke var godt nok grunnlag for beslutning.

Utredningen kommer med hele 118 tiltakspunkter som skal bidra til et bedre barnevern.

Svakhetene med dagens system og praksis tilsier at det er behov for å gjøre omfattende systemendringer for å sikre barn rettssikkerhet og tilstrekkelig medvirkning. Barnevernsutvalget

MOTTAR RAPPORT: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mottar i dag utredningen fra ekspertutvalget som har sett på rettssikkerhet i norsk barnevern. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

Noen viktige tall Ekspandér faktaboks I 2021 fikk barnevernet i hele Norge litt over 52 000 meldinger om at noen var bekymret for et barn. Da kom nesten 39 000 barn i kontakt med barnevernet gjennom en undersøkelse. På slutten av 2021 var det litt over 29 000 barn som fikk hjelp fra barnevernet: Litt over 8 300 barn bodde i fosterhjem.

834 barn bodde på institusjon.

Resten av barna, om lag 20 000, fikk hjelp hjemme. Kilde:

Trygg barndom, sikker fremtid. En NOU for barn og unge om rettssikkerhet i barnevernet

Skeptisk til forslag om ny ordning

Flertallet i barnevernsutvalget foreslår at det etableres en ordning med barnerepresentant. Denne personen skal kun ha barnets rettigheter i fokus.

Ordningen skal sikre at barn blir forstått og opplever å bli forstått.

Forslaget betyr at barnet skal få en egen representant i alle saker der det vurderes at barn må flytte ut av hjemmet.

Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen (FO), er ikke enig i forslaget om å etablere en slik ordning.

– Ansvaret for å sikre barnets beste skal og må ligge til barnevernet, mener Kvisvik.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og Kvisvik har sittet i barnevernsutvalget. Hun sier utredningen må ses i sammenheng med det andre arbeidet som gjøres på barnevernsfeltet.

– Mandatet handlet om rettssikkerhet i barnevernet. Utredningen gir ikke svar på alle utfordringene.



STORE UTFORDRINGER OPPSTÅR IKKE I ET VAKUUM: Leder i FO, Mimmi Kvisvik, sier at selv om utredningen handler om barn og familier med store utfordringer, så begynner det ikke der. – Jeg er særlig fornøyd med å ha fått et eget kapittel om tidlig innsats. For å sikre at alle får rett hjelp til rett tid, må vi investere mer i forebygging og tidlig innsats. Foto: Pressefoto / FO

Kommer alltid tilbake til medvirkning

Styreleder for Landsforeningen for barnevernsbarn, Silje Sveum, har vært spent på utredningen. Hun tror rapporten kan bety mye for mange.

– Det er mangel på rettssikkerhet i barnevernstjenesten i dag. For eksempel er det mange som ikke er klar over de klagemulighetene som finnes.

Utvalget foreslår å senke alderen for partsstatus for barnet 15 til 12 år. Forslaget betyr at barnet fra 12 års alder vil være mer delaktig i egen sak.

Dette har vært et viktig punkt for landsforeningen.

– Vi mener at du må bli part i egen sak når du blir 12 år. Vi er kjempelojale ovenfor foreldrene våre. Hvis vi kan få en egen advokat og være part i egen sak, så får vi fremmet vår stemme på en bedre måte.

Nå er Sveum spent på fortsettelsen.

– Det gjenstår å se om man får med seg politikerne på det, men jeg håper det.