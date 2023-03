"Grethe" har vært fostermor i flere år

– Det var en gutt som passet veldig godt inn hos oss. Han ble raskt en del av familien, sier «Grethe».

I flere år har hun vært fostermor for et barn.

Men nå vil hun ikke være fostermor lenger. Hun har fått nok. «Grethe» opplever at det er en fulltidsjobb med få rettigheter.

«Grethe» er ikke hennes ekte navn. Av hensyn til fosterbarn og jobb, vil hun ikke stå fram med navn. NRK kjenner kvinnens identitet.

BOK: «Grethe» leste denne boken for fosterbarnet sitt hver kveld da han var mindre. Foto: Anders Leines / NRK

Sluttet som fosterhjem

Det startet med at hun var beredskapshjem for flere barn, blant annet en gutt.

«Grethe» fikk et nært forhold til gutten og ville ikke miste ham. Derfor ble hun fostermor for barnet.

– Vi fikk til så veldig mye sammen, som jeg ikke hadde lyst til å gi slipp på.

Det var en god følelse å få utvidet familien, forteller «Grethe».

– Et barn med store utfordringer har jo ikke godt av den flyttingen hele tiden, med brudd i relasjoner og tilknytningsproblematikk. Det er så skadelig, sier hun.

Hun mente barnet som først flyttet inn hos henne i beredskap, hadde et stort behov for stabilitet i livet. Derfor ble «Grethe» frikjøpt, slik at hun kunne ha fullt fokus på barnet.

Dette er et fosterhjem Ekspandér faktaboks Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine.

Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.

9 297 barn fra 0 til 18 år var under barnevernets omsorg i 2020.

Frikjøp betyr at kommunen kjøper en av fosterforeldrene fri fra deres vanlige jobb. I denne perioden får fosterforeldrene kompensert inntekten sin opptil et veiledende tak på 6G i året, som tilsvarer 668 862 kroner i 2022. Ifølge undersøkelsen fra 2018 ble frikjøp brukt i 44 prosent av fosterhjemmene, ifølge Faktisk.no.

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldre.

Les en fosterhjemsavtale her. Kilde: Bufdir

Kommunene fikk ansvar for økonomi

Men etter 1. januar 2022, da en ny barnevernsreform trådte i kraft, fikk kommunene fullt ansvar for økonomien for fosterhjem. Før fikk barnevernstjenestene refundert en del av frikjøp fra Bufetat.

«Grethe» har vært frikjøpt siden hun ble fosterhjem, fra jobben sin, for å ta seg av gutten hundre prosent.

«BARNETS BESTE» – Hele tiden er det snakk om «barnets beste», men det er jo ikke det, sier «Grethe» gråtkvalt. Foto: Anders Leines / NRK

I fjor mente kommunen at hun ikke trengte å være så tett på barnet. Barnet har blitt eldre, og de ønsket ikke lenger å frikjøpe henne i den grad «Grethe» mente barnet trengte.

Hun forteller at det da ble økonomisk vanskelig å fortsette som fosterhjem, og gutten ble dermed plassert hos noen andre.

NRK har sett avslaget fra kommunen som kom etter barnevernsreformen trådte i kraft.

En fulltidsjobb med få rettigheter

I saker hvor det er avtale om frikjøp over tid er det vanlig avtalene fornyes årlig, men dette kan variere, ifølge Bufdir.

«Grethe» mener at rettighetene til fosterforeldre må styrkes.

I mange år har «Grethe» opplevd at det har vært utfordrende å være fostermor, på grunn av få rettigheter.

Hun har for eksempel ikke myndighet til å hjelpe til med å bytte fastlege, fornye pass eller opprette bankkonto for fosterbarnet sitt.

VANSKELIG: «Grethe» synes det har vært vanskelig med de få rettighetene man har som fosterforelder. Foto: Anders Leines / NRK

– For å få lov til å gjøre dette, må jeg via barnevernstjenesten.

«Grethe» har heller ikke myndighet til å uttale seg om barnet, får ikke pensjonspoeng og sier at det ofte er økonomisk vanskelig.

– Vi bør anses som ansatte. I dag er vi frilansere, sier «Grethe».

POLITIKK: «Grethe» mener politikere må skjønne hvilket arbeid fosterforeldrene gjør. Foto: Anders Leines / NRK

Ny barnevernsreform fra 01.01.2022 Ekspandér faktaboks Gjennom den nye barnevernsreformen vedtatt av Stortinget i 2017 har kommunene fra og med 1.1.2022 fått fullt økonomisk ansvar og ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem.

Formålet med å gi kommunene et helhetlig ansvar for ordinære fosterhjem (dvs. alle fosterhjem som kommunene har ansvar for), er å bidra til at barn i fosterhjem får riktige tiltak til rett tid innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer.

For å gi kommunene mer økonomisk handlingsrom fikk de økt de frie midlene i budsjettet.

Bufdir har utviklet faglige anbefalinger om økonomiske rammevilkår for fosterhjem som skal gi forutsigbarhet og trygghet for familiene.

Øremerkingen av midler til barnevernet ble opphevet da stortinget vedtok barnevernsreformen. Det er fordi reformen legger opp til at barnevernsfeltet skal være del av en oppvekstreform, sammen med andre kommunale tjenester for barn og unge. Kilde: Bufdir

Vil ikke anbefale det lenger

Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas, sier at det «Grethe» sier, samsvarer med tilbakemeldinger som kommer fra mange av deres medlemmer.

I Fosterhjemsundersøkelsen 2022 svarer 48 prosent at de ikke kan anbefale andre, eller er usikre om de kan anbefale andre, å bli fosterhjem.

– Jeg opplever at de aller fleste holder ut og står i det for barnets skyld.

URO: Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas, sier hun opplever at fosterforeldre har det vanskelig nå. – Fosterforeldre som er frikjøpte risikerer veldig ofte sin egen privatøkonomi, og noen må velge mellom jobben og barnet, sier Granaas. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Granaas sier de opplever en stor variasjon fra kommune til kommune etter ny barnevernsreform.

– Det har blitt dårligere rettssikkerhet for barn i fosterhjem, og økonomiske hensyn går foran barnets behov og rett til tiltak i fosterhjemmet, sier hun.

Med rettssikkerhet mener hun at det er altfor mange barn som må flyttes fra fosterhjem til fosterhjem, som skaper ytterligere belastninger for barnet, og at det skjer en omsorgssvikt fra det offentlige.

Hun mener også, i likhet med «Grethe», at frikjøpte fosterforeldre bør anses som arbeidstakere.

Det betyr tjenestepensjon, trygghet ved ulykker, rettigheter til støtte fra NAV ved sykdom, forutsigbarhet og sikkerhet med jobb, også dersom barnevernstjenesten plutselig sier opp fosterhjemsavtalen.

– Man har bedre rettigheter hvis man kjøper en brødrister, enn å gå inn i samfunnets viktigste oppdrag, å bli fosterforelder. Sånn kan det jo ikke være, sier hun.

Toppe: Vurderer tiltak for å bedre situasjonen

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) skriver til NRK at hun er helt enig i at å være fosterhjem er samfunnets viktigste arbeid.

– Det «Grethe» forteller om, er forhold som er viktige å ta tak i. Det er trist dersom det er flere som slutter som fosterfamilier på grunn av dette.

Toppe forventer at kommunene vurderer behovet for blant annet frikjøp ut fra fosterbarnet og fosterfamiliens behov.

VURDERER: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier de vurderer hva de skal gjøre for å bedre situasjonen. Foto: Tom Balgaard

Hun forteller at det er en utfordring å rekruttere fosterfamilier som kan møte barnas ulike behov, og at mange barn venter for lenge på fosterhjem.

– Derfor vurderer departementet nå tiltak både på kort og lengre sikt for å bedre situasjonen. Når det gjelder økonomiske vilkår, pensjon og så videre, så er det allerede startet opp en utredning av dette.

Ny stortingsmelding i 2024 Ekspandér faktaboks Regjeringen skal fremme en egen melding om fosterhjem til Stortinget. I dette arbeidet vil de se på rammene for fosterfamilier, som godtgjøring, pensjon, og oppfølging av fosterhjemmene, opplyser Kjersti Toppe. Arbeidet med stortingsmeldingen har startet. Regjeringen tar sikte på å levere meldingen i løpet av 2024, opplyser departementet. Hun sier Bufdir blant annet har fått i oppdrag i å vurdere hvordan fosterforeldre kan få elektronisk tilgang til nødvendige helseopplysninger. – Å bedre fosterbarns- og fosterfamilienes rettigheter er noe jeg og denne regjeringen prioriterer høyt. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å bedre rammevilkårene slik at det blir tryggere og mer forutsigbart å være fosterfamilie, sier Toppe.

For tidlig

Bufdir følger med på hvordan kommunene tilpasser seg den nye reformen.

– Det er for tidlig å konkludere. Vi ser store variasjoner mellom kommunene, og vi jobber for å sikre større likhet gjennom faglige anbefalinger, skriver divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir til NRK.

Han sier at meningen med reformen, er at kommunene skal ha kontroll over egne utgifter og hva slags tilbud som gis.

FOR TIDLIG: Divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir sier det har vært en utfordring gjennom de siste årene å finne egnede fosterhjem til alle barn som trenger det. Unge med spesielle omsorgsbehov og søsken som man ønsker å beholde samlet er de vanskeligste å plassere, forteller han. Foto: Remi Sagen / NRK

Fremstad sier det er stor mangel på fosterhjem, noe som gir ekstra utfordringer i rekrutteringsarbeidet.

– Det har alltid vært vanskelig å rekruttere nok fosterhjem til alle barna som trenger det.

Det er mange som har ventet lenge på fosterhjem:

Fremstad tror at årsaken til mangelen blant annet kan handle om usikkerhet knyttet til økonomi, oppfølging eller muligens et større fokus på tilbakeføring og samvær med biologiske familier.

Glad i barna

«Grethe» forteller at det fine med å være fostermor, er at man kan se resultatet av jobben man gjør.

Et utrygt barn blir trygt, barnet livner til og blir en del av familien.

– Det å være fosterhjem er veldig bra, men man orker ikke på grunn av systemet rundt.

Hun er veldig takknemlig for barna som bodde hos henne, men håper det blir en endring, slik at det blir bedre for alle.

LEKE: En leke plassert i vinduet til «Grethe». Foto: Anders M. Leines / NRK

– Det er kun disse barna det går utover, vi voksne klarer oss alltid, men det er disse barna som får sår etter sår.

Hør mer om hvordan barnevernet jobber, i podkasten «på innsiden av barnevernet» her:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «To barn i hver sin krise (1:4)».

Har du vært i fosterhjem? Hei, har du eller kjenner du noen som havnet i fosterhjem i tenårene, og har en positiv erfaring? Eller andre tips i forbindelse med denne saken? Send meg gjerne en e-post.