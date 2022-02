Ap vil beholde Innlandet

Fylkestingsgruppa i Arbeiderpartiet vil stemme for å bevare Innlandet fylke.

Det vedtok representantskapet i partiet da de møttes i kveld.

52 stemte for å bevare fylket, og 50 stemte for å splitte det.

Partiet velger dermed å gå imot befolkninga i fylket, som stemte for å gå tilbake til de gamle fylkene i en folkeavstemning forrige uke. Den endte med et knapt flertall, med 50,7 prosent for oppdeling av Innlandet.

Det hele skal avgjøres i fylkestinget i morgen.

Foreløpig har Venstre, Høyre, KrF og MDG også sagt at de vil stemme for å bevare storfylket. Senterpartiet, SV, Rødt og Pensjonistpartiet vil tilbake til Hedmark og Oppland.

Frp har foreløpig ikke uttalt hva de kommer til å stemme.