Anne Mathea Morken (21) døde trolig av narkotiske stoffer

Natt til onsdag 13. september ble 21 år gamle Anne Mathea Morken fra Ringebu i Innlandet funnet død på gaten i Torremolinos i Spania.

Med hjelp fra Kripos i Norge, ble hun identifisert ut ifra fingeravtrykk av spansk politi.

Nå er det klart hva hun døde av.

– Obduksjonsrapporten viser at dødsfallet ikke skyldes vold, og at den mest sannsynlige årsaken er at døden skyldes inntak av narkotiske stoffer.

Det skriver Mohamed El Khattat ved domstolen i Málaga til NRK.

Kroppen ble frigitt til familien i forrige uke.

– Politiet fortsetter å undersøke saken for å få klarhet i bakgrunnen for dødsfallet, skriver El Khattat videre.

NRK får bekreftet at foreldrene til Morken er informert om den trolige dødsårsaken.

Anne Mathea Morken ble funnet død på dette gatehjørnet i Torremolinos. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Ble funnet uten ID-papirer

Etter det NRK får opplyst, hadde 21-åringen sist kontakt med sine venner søndag den 10. september, flere dager før hun ble funnet død.

Det finnes heller ingen digitale spor etter 10. september, ut ifra det NRK erfarer.

Flere dager etter at hun sist ga livstegn fra seg ble hun funnet på et gatehjørne i en trafikkert gate et par timer etter midnatt av en gruppe forbipasserende ungdommer.

Da var hun uten mobiltelefon, lommebok og identifikasjon, ifølge politikilder NRK har snakket med.

Alt hun hadde med seg var et tøynett med et par sandaler og noen klær.

IDENTIFISERING TOK TID: Det var først flere dager etter at en kvinne ble funnet død, det ble kjent at det var Anne Mathea Morken. Foto: Privat

Hemmelig etterforskning

I Spania ble saken overført fra lokalt politi til voldsavsnittet i nasjonalpolitiet.

Politiet har vært sparsomme med opplysninger om funnet av Anne Mathea Morken og etterforskningen av dødsfallet.

Det ble etter hvert meldt fra den ansvarlige domstolen, Tribunal Superior de Justicia i Málaga, at etterforskningen var stemplet som hemmelig.

Ifølge pressekontakten ved domstolen ble dette gjort for at politiet skulle få fred til å etterforske saken.

Hemmelighetsstempelet er nå fjernet, får NRK opplyst tirsdag.

HØY PRIORITET: Voldsavsnittet ved nasjonalpolitiet i Málaga etterforsker saken i Torremolinos. De har gitt saken høy prioritet. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Sikret seg overvåkningsvideo

Det var ingen tegn til ytre vold da politiet fant Morken, ifølge politiinspektør José Antonio Olmega.

– Hun var visstnok godt kledd og hadde en veske. Det var ingen tegn til vold eller at hun hadde ødelagte klær. Det virket ikke som om det var symptomer på vold, men jeg vet ikke om obduksjonsrapporten har kommet fram til noe annet, fortalte han til NRK tidligere i høst.

Det er voldsavsnittet i nasjonalpolitiet som etterforsker saken. Ifølge politiinspektør José Antonio Olmega, i det lokale politiet, har saken høyeste prioritet. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Politiet kunne ikke si noe om hvor lenge hun hadde vært død da hun ble funnet.

Dagen etter sikret politiet seg en overvåkningsvideo fra skjønnhetssalongen Sapphira, som ligger i samme gate som 21-åringen ble funnet.

Har vært student der

Morken hadde hatt flere lengre opphold i området de siste to årene.

Hun ble funnet i et område hvor hun skal ha oppholdt seg mye, og som ligger under 500 meter i luftlinje fra det skal ha vært hennes bosted i Torremolinos.

Morken var tidligere student ved personlig trener-linjen til den norske skolen Active Education og nylig jobbet hun på det norske kundeservicesenteret til Sector Alarm i tettstedet Fuengirola.