I slutten av februar identifiserte den mobile brigaden til det nasjonale politiet i Spania ein av dei to sikta mennene i Madrid.

Dette skjedde under ein rutinekontroll. Mannen prøvde å rekke ein buss på veg til Lisboa i Portugal og hadde med seg falsk dokumentasjon.

Han blei pågripen og sikta for drap, dokumentforfalsking, for brot på trafikkreglar, og for å ha etterlate Morken etter hennar død.

Sambuaren hans, som også er antatt gjerningsmann, er foreløpig ikkje lokalisert.

Det skriv avisa GD som viser til den spanske avisa Sur.

Blei etterlyste

Avisa Sur skriv at etterforskarar frå Specialized and Violent Crime Unit (UDEV) ved Torremolinos politistasjon har etterforska saka.

Dei skal ha stadfesta at Anne Mathea Morken sist blei sett i morgontimane 11. september i selskap med to «kjenningar» i Fuengirola.

Dei to er begge senegalesarar i 30-åra og skal visstnok vere knytt til eit narkotikamiljø.

Då politiet drog til leilegheita dei to delte i Fuengirola, skal dei allereie ha forsvunne.

Politiet skal ha funne ut at ein av dei hadde kryssa inn i ein by i Marokko to dagar etter at Morken blei funne.

Mennene blei internasjonalt etterlyst, og sikta for Morkens død.

Fanga opp av overvakingskamera

Obduksjonsrapporten fortalde at Morken truleg døde av narkotiske stoff.

No har det spanske politiet konkludert med at personane som gav ho narkotikaen, dumpa ho på eit fortau etter at ho døde.

Overvakingskamera utanfor bygninga der dei to mennene budde skal ha avslørt kva som skjedde. Kamera fanga at begge kom til bygget saman med Morken, tidleg 11. september.

Den 13. september forlèt dei bygningen medan dei bar på den livlause kroppen til Morken.

Trur Morken blei invitert

Hypotesen til politiet skal ifølge avisa Sur vere at Morken, kvelden hendinga var, hadde vore saman med dei sikta i eit fritidsområde i Fuengirola.

Politiet trur dei to inviterte ho heim til leilegheita dei budde i, der dei skal ha gitt ho narkotiske stoff, og at den unge kvinna døde i huset.

Avisa skriv at politiet ikkje har kome med informasjon om dei trur Morken tok rusmidlane av fri vilje.

Etterforskarane skal ifølge avisa ha konkludert med at dei sikta frakta Morken i eit køyretøy til nabobyen Torremolinos og la igjen den livlause kroppen på fortauet utan at nokon såg det.