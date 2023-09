– Dette er helt spesielt. Jeg har jobbet 25 år i politiet og har aldri vært borti en lignende sak, sier politiinspektør José Antonio Olmega i det lokale politiet i Torremolinos til NRK.

Det er voldsavsnittet i nasjonalpolitiet som etterforsker saken. Ifølge politiinspektør José Antonio Olmega i det lokale politiet har saken høyeste prioritet. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

For litt over en uke siden ble Anne Mathea Morken fra Ringebu funnet død på en gate i Torremolinos.

Hun hadde hatt flere lengre opphold i området de siste to årene, både som student ved personlig trener-linjen til den norske skolen Active Education og mens hun jobbet i på det norske kundeservicesenteret til Sector Alarm på tettstedet Fuengirola.

Tror dødsårsaken fastslås snart

Det er voldsavsnittet i det nasjonale politiet som etterforsker dødsfallet. Kilder i nasjonalpolitiet sier til NRK at etterforskningen av saken fortsatt er åpen, og at politiet offentlige ikke har lagt vekk noen teorier om årsak ennå.

Voldsavsnittet ved nasjonalpolitiet i Málaga etterforsker saken i Torremolinos. DE gir saken høy prioritet. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Politiinspektøren tror imidlertid at saken er snevret inn.

– Jeg tror de allerede har svarene på bordet, som vi sier her. Det som skjer er at offisielle uttalelser må være godt fundert og basert på svært sikre opplysninger. Men de har helt sikkert oppklart mange ting allerede, sier Olmega.

Helt siden saken ble kjent har den hatt høy prioritering hos det spanske politiet, og nå bekrefter spansk politi at deler av obduksjonsrapporten er klar.

Politiet venter imidlertid på blant annet de rettstokskologiske analysene som er gjøres ved Toksikologisk institutt i Sevilla.

– Jeg tror obduksjonsrapporten vil gi alle svar fordi det ikke var noe ekstraordinært rundt henne, sier Olmega om funnstedet på fortauet.

Han tror på en snarlig oppklaring av hva som skjedde med avdøde Anne Mathea Morken.

Det kan være snakk om dager eller en uke før politiet fastslår dødsårsak, anslår han.

Anne Mathea Morken har bodd i byen Torremolinos i Spania Hun var ofte i dette området Bare noen hundre meter unna ble hun funnet Google Earth, Images: Landsat, Coperniucus, 2023 Terrametrics

Ikke tegn til ytre vold

Etter det NRK får opplyst, hadde 21-åringen sist kontakt med sine venner søndag den 10. september, flere dager før hun ble funnet død.

Det finnes heller ingen digitale spor etter 10. september, ut ifra det NRK erfarer.

Flere dager etter at hun sist ga livstegn fra seg ble hun funnet på et gatehjørne i en trafikkert gate et par timer etter midnatt. Da var hun uten mobiltelefon, lommebok og identifikasjon, ifølge politikilder NRK har snakket med.

Alt hun hadde med seg var et tøynett med ett par sandaler og et klesskift.

Det var ingen tegn til ytre vold da politiet fant henne, ifølge politiinspektør José Antonio Olmega.

- Hun var visstnok godt kledd og hadde en veske. Det var ingen tegn til vold eller at hun hadde ødelagt klær. Det virket ikke som om det var symptomer på vold, men jeg vet ikke om obduksjonsrapporten har kommet fram til noe annet, sier han.

FUNNSTED: Anne Mathea Morken ble funnet død ved dette gatehjørnet. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Identiteten ble først bekreftet gjennom analyse av fingeravtrykk, i et samarbeid med norske Kripos.

Etter det NRK erfarer, ble Morken funnet med en tøypose med klær og sandaler.

Hun ble funnet i et område hvor hun skal ha oppholdt seg mye, og som ligger under 500 meter i luftlinje fra det skal ha vært hennes bosted i Torremolinos.

De pårørende er informert om at vi jobber med denne saken, men ønsker ikke å kommentere.

En by med lite kriminalitet

Sikkerhetsrådgiver Cristóbal Molina i Torremolinos kommune håper på en snarlig oppklaring av saken. Han forteller at denne saken er høyst uvanlig i Torremolinos.

Stedet regnes som veldig trygt, forteller han.

Cristóbal Molina er sikkerhetsrådgiver i Torremolinos kommune og forteller at dødsfallet er høyst uvanlig i Torremolinos. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Jeg har aldri hørt om at noen sånt har skjedd her før. Derfor stiller folk her seg mange spørsmål. Hva er det som har skjedd? Hvorfor skjedde det?, gjenforteller han.

Torremolinos har rundt 70 000 innbyggere, men i sommermånedene vokser byen til rundt 350 000 med alle de besøkende som kommer for å nyte sola og strandlivet.

Torremolinos er en populær turistby og det å holde byen trygg og sikker er høyt prioritert av politikerne på rådhuset i byen Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Torremolinos har vært en internasjonal turistdestinasjon i mange år og dette er en sikker by. Dette er ikke en vanlig sak for oss.

Ikke er typisk feststed

Torremolinos er heller ikke typisk feststed med mye partydop i omløp slik som Ibiza eller Magaluf, forteller sikkerhetsrådgiveren.

Torremolinos tiltrekker hundretusener av turister hvert år som ønsker sol- og badeferie. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Det finnes ingen store diskoteker i byen, bare barer og mindre dansesteder.

– Folk kommer hit for å slappe av. Vi har mange barnefamilier som kommer, og så er vi en by som ønsker skeive velkommen – og slik er vi blitt kjente i hele Europa. Vi har ikke den typiske fylleturismen som man kan finne på andre steder i Spania, sier Cristóbal Molina videre.