– Jeg savner alle slags lukter. Både gode og vonde, sier Ådne Svendsen.

Han er av mange nordmenn som har fått redusert luktesans.

Det var før jul i 2020 at Ådne ble smittet med covid-19 viruset. Etter å ha frisknet til merket han likevel at noe ikke var helt om det burde. Luktesansen var borte eller «forvirret».

I starten kunne han nemlig kjenne «fantomlukter» som åpenbart ikke var der.

– Jeg kunne for eksempel kjenne at det luktet sterkt av sigarettrøyk av folk som ikke røykte. Det var veldig rart. Andre lukter, som kaffe om morgenen og møkk som ble spredt på jordene, var borte, forteller han.

Får hjelp

Fortsatt har han store problemer med luktesansen. Derfor har han søkt hjelp.

Sykehuset i Gjøvik er et av få steder i landet med et eget tilbud til denne pasientgruppen. Ved øre-nese-hals-poliklinikken gjennomføres tester.

– Vi tilbyr en test som kan påvise i hvor stor grad luktesansen er redusert. Deretter må pasienten gjennom et treningsprogram hjemme, forklarer sykepleier Elisabeth Sletten.

Poliklinikken på Gjøvik startet opp med lukttesting høsten 2020. De to sykepleierne som jobber der har fått opplæring ved St. Olavs hospital i Trondheim.

KONSENTRERT: Ådne Svendsen forsøker så godt han kan å lukte hva tusjene inneholder. Foto: Alexander Nordby / NRK

Bind for øynene

Ådne må ha bind for øynene under første delen av lukttesten for å konsentrere seg. Deretter lukter han på tusjer med ulike styrker og stoffer.

Undersøkelsen er delt i tre. I den første delen skal han identifisere de tusjene som har mest styrke. Den andre delen går ut på å skille ulike lukter. I den tredje delen skal han forsøke å kjenne igjen bestemte lukter.

– Eple, sier Ådne etter ha tenkt seg om en stund.

Øyebindet er tatt av og i hånden holder han et ark han får lov til å kikke på med ulike kjente lukter som han kan velge mellom.

Testen oppsummeres ved en score. I Ådnes tilfelle bekrefter resultatene at han har såkalt hyposmi, eller nedsatt luktesans.

Dette kan du selv gjøre for å trene luktesansen Ekspandér faktaboks Rens nesen om den er tett eller rennende. Bruk saltvannsspray, og puss nesen godt.

Velg ting du kjenner godt, og husker hvordan lukter. For eksempel kaffe, sitron, rose eller eukalyptus.

Bruk minst 20 sekunder til å virkelig lukte på tingen. Prøv å huske hvordan det lukter.

Gjør øvelsen to ganger om dagen.

Søk hjelp hos fastlegen din, dersom problemet varer i mer enn et par måneder. Kilde: Helse Norge/WHO

Flere årsaker

Det er usikkerhet rundt hvor mange mennesker som helt mangler luktesans eller har nedsatt luktesans.

Problemstillingen er blitt aktualisert i forbindelse med korona. Studier antyder at rundt 20 prosent av de som får korona opplever tap av smak- og luktesans, når de er syke. For mange av disse vedvarer problemene lenge etterpå.

Elisabeth Sletten forteller at de fleste pasientene de har hatt til testing i Gjøvik imidlertid er folk med vanlige luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse eller normal forkjølelse.

– Så har vi hatt noen som har kommet fordi de har hatt skade, altså fått et traume mot hodet. Og så har vi noen som har hatt covid, sier hun.

Sletten tror tilbudet om lukttesting er lite kjent både blant folk og fastleger. Hun mistenker at flere burde blitt henvist til poliklinikken.

LUKTTUSJER: Det tar opp mot en time å lukte seg gjennom hele testsettet med tusjer som sykepleier Elisabeth Sletten har gjort klar. Foto: Alexander Nordby / NRK

Trening hjemme

Det finnes ingen enkel behandling for å få tilbake luktesansen. Det man anbefaler er et treningsprogram som pasientene selv skal utføre hjemme.

Man må kjøpe inn fire bestemte oljer med luktene av sitron, rose, eukalyptus og peppermynte. Hver morgen og hver kveld i fire måneder skal man gjennomføre en luktetrening med oljene.

Deretter innkalles pasientene til ny test for å se om det er noen fremgang.

Ådne Svendsen håper treningen vil ha effekt.

– Det er klart at når du står opp om morgenen og er glad i kaffe og ikke lukter noe, så er det borte en del av livet. Jeg håper jo at dette skal kunne hjelpe meg, sier han.