Europeiske forskere har studert hvordan korona-pasienter opplever å miste smaks- og luktesansen. De har funnet ut at det ikke skjer på samme måte som når man er forkjølet eller har influensa.

Når koronapasienter mister luktesansen pleier det å skje brått og fullstendig. Vanligvis skjer det uten at man er tett i nesa eller snørrete. De fleste koronasyke puster fritt gjennom nesa.

En annen ting som gjør koronainfeksjonen annerledes er at smakssansen blir borte på ordentlig. Det er ikke slik som ved en forkjølelse, at smakssansen svekkes fordi du er tett i nesa.

Koronapasienter mister virkelig smakssansen, og de kan ikke skille mellom bittert og søtt. Det konkluderer forskerne, som har fått studien sin publisert i journalen Rhinology

Ekspertene tror det er fordi viruset påvirker nervene forbundet med smaks- og luktesansen.

De viktigste symptomene på covid-19 er:

feber

vedvarende hoste

tap av smaks- eller luktesansen

Alle med slike symptomer bør isolere seg og sørge for å teste seg for koronaviruset. Medlemmer i samme husstand bør også isolere seg for å hindre smittespredning.

Lettere å stille diagnose

Forskningsleder Carl Philpott ved University of East Anglia gjennomførte tester på 30 frivillige: Ti med koronainfeksjon, ti med forkjølelse og ti friske. Tapet av smaks- og luktesansen var mye tydeligere hos korona-pasientene.

– Dette er veldig spennende, fordi det betyr at lukt- og smakstester kan brukes til å skille mellom covid-19 og andre virusinfeksjoner, sier Philpott i en nyhetsartikkel på universitets hjemmesider.

Smaks- og luktetester kan være et godt alternativ til diagnostisering med bomullspinne i svelg og nese. Men bare der sistnevnte ikke er tilgjengelig. For eksempel når man trenger raske resultater, som på flyplasser, mener professoren.

For å være sikker bør man fortsatt få gjennomført en konvensjonell koronatest av autorisert helsepersonell, mener forskerne. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Han sier folk selv kan teste sine sanser med ting som kaffe, hvitløk, appelsiner eller sitroner og sukker.

– Smaks- og luktesansen vender tilbake igjen etter noen uker hos de fleste som blir friske fra koronaviruset, betrygger Philpott.

Oppdagelse kan føre til behandling

Professor ved Johns Hopkins University, Andrew Lane, er ekspert på nese- og bihuleproblemer.

Hans team har studert vevsprøver fra bakerst i nesen. De vil forstå hvordan koronaviruset gjør at man mister luktesansen. Funnene er publisert i European Respiratory Journal.

Forskerne fant ekstremt høye nivåer av et enzym som bare befinner seg i området av nesen som sørger for luktesansen.

Lanes team prøver å finne ut om viruset bruker disse enzymene som inngangsport inn i kroppen.

– Dersom det er tilfelle, kan vi kanskje klare å utvikle en antiviral behandling mot koronaviruset som kan leveres direkte gjennom nesa, sier Lane ifølge BBC.