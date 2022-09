MEINER ARBEIDSTAKARAR HAR EIT ANSVAR: Christensen visar til innsats-belønningsmodellen, ein teoretisk modell som NTNU brukar i forskinga si på psykososialt arbeidsmiljø og arbeidseffektar av det. – Modellen kjenneteiknar at det er ein balanse mellom den innsatsen som leggjast ned i arbeidet og den heideren og belønninga som blir mottatt. Belønninga treng ikkje berre vere lønn, det kan òg til dømes vere karrieremoglegheiter, jobbsikkerheit eller status i form av utviklingsmoglegheiter. – Eg synest det kan høyrast positivt ut at ein sett tydelege grensar for seg sjølv og kva man er i stand til å gjere. Det er positivt både for den enkelte tilsette, men også for organisasjonen for å sjå når nok er nok og dermed unngå turnover og sjukefråvær, legg ho til.

Foto: NTNU