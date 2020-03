Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere eldre avlyser nå hjemmesykepleien i frykt for at de skal bli smittet av koronaviruset. Grunnen er at hjemmesykepleierne er innom så mange beboere på en dag.

– Og da kunne dem kanskje bli smittet en eller annen plass og dra det med seg til meg, sier Liv Pauline Gjestvang.

Så nå vil 97-åringen heller klare seg selv i en periode.

Forstår bekymringen

Berit Johnsen i hjemmetjenesten i Hamar kommune får daglig lister over folk som melder seg til tjeneste i helsevesenet.

Berit Johnsen, som er leder for tjenester til hjemmeboende i Hamar kommune, skjønner at brukerne er bekymret. Men hun beroliger med at de tar alle forholdsregler.

– Vi kjører jo rundt i mange hjem og er innom mange på en dag, så jeg har stor forståelse for at mange føler på den frykten. Men vi har gode rutiner og våre brukere skal ikke være redde for at vi ikke ivaretar hygienen, sier Berit Johnsen.

Har alliert seg med naboene

97 år gamle Liv Pauline Gjestvang hadde besøk av hjemmetjenesten flere ganger om dagen før virusutbruddet. For å ha trygghet også uten hjemmetjenesten har hun alliert seg med naboene.

– Hvis naboen tvers over gata ser at gardina henger for vinduet langt utover dagen, da kan det være noe gærnt. Da kan de ringe hjemmesykepleien, sier Liv Pauline.

Akkurat det synes Berit Johnsen er bra. Hun håper alle nå kan følge mer med på sine medmennesker og naboer.

– Å ja, jeg vil oppfordre alle til å løfte blikket og ha litt fokus på hva en kan gjøre for sine medmennesker og naboer nå. En må jo ha håp om at dette kan føre noe godt med seg, sier Johnsen.

Mange har meldt seg til tjeneste

For det kan bli flere som må klare seg mer selv i en periode. Kommunen har sendt ut brev om at det kan bli endringer eller reduksjoner i tilbudet. Men bare hvis det er faglig forsvarlig.

– Og det skal vi gjøre kun i dialog med bruker eller pårørende. Det er ingen som skal få reduksjon i tilbudet uten at de har blitt informert og har samtykket, sier Berit Johnsen i Hamar kommune.

Kommunen har også bedt folk med helsefaglig bakgrunn om å melde seg til tjeneste, i tilfelle de får problemer med bemanningen. Og responsen har vært veldig god.

– Nå får vi daglig lister over folk som ønsker å bidra med en samfunnsinnsats i helsevesenet. Det kan for eksempel være sjukepleiere som ikke har jobbet som det på en stund og kanskje er permittert fra en annen jobb, sier Johnsen.

Løser kryssord og hører radio

97 år gamle Liv Pauline Gjestvang får tiden til å gå, selv om det er litt kjedelig å være alene. Foto: Vibecke Wold Haagensen

97 år gamle Liv Pauline Gjestvang tror hun skal klare seg greit uten hjemmetjenesten en stund.

– Jeg greier meg jo med det meste sjøl. Jeg løser kryssord og hører radio, det er det jeg mest gjør.

– Blir det kjett?

– Å ja, men dagen går i grunnen fort allikevel. Det er sikkert noen som har det mye verre enn meg, sier Liv Pauline Gjestvang.